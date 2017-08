Conseils pour bien choisir sa fosse septique

Article commandité

Lorsqu’on réside à la campagne ou qu’on y possède une résidence secondaire, il est nécessaire d’investir dans un système de fosse septique et un champ d’épuration, puisque l’habitation est trop éloignée pour être raccordée au système d’égout municipal. C’est souvent lors d’une transaction immobilière qu’il est nécessaire de changer de fosse septique, mais il se peut également que les installations soient considérées comme désuètes avant cela.

Comme il existe différentes technologies et plusieurs types de systèmes, il n’est pas toujours facile d’en choisir une qui est appropriée. Il est donc essentiel de bien s’informer avant de faire un choix et de tenir compte de plusieurs caractéristiques de la propriété.

Conformité et performance

Essentiellement, la capacité d’une fosse septique doit refléter le nombre de chambres à coucher de la résidence. C’est la règle de base pour que l’installation soit conforme aux règlementations. Ensuite, il faut tenir compte des caractéristiques du terrain, c’est-à-dire sa forme et sa taille, la distance des cours d’eau, la profondeur de la nappe phréatique, le type de sol, l’inclinaison du terrain, etc.

De plus, il est important de respecter une certaine distance par rapport aux puits d’eau potable, autant celui de la propriété concernée que ceux des voisins. Si c’est le champ d’épuration qu’il faut remplacer, il est impératif de réaménager le nouveau champ ailleurs.

Par conséquent, sur des terrains plus petits, on optera généralement pour des systèmes aux technologies plus avancées ou étanches, alors qu’une grande propriété pourra facilement accueillir une installation classique et ouverte.

Coûts, entretien, etc.

L’utilisation d’une fosse septique entraîne quelques coûts supplémentaires par rapport à l’installation, qui peut aller jusqu’à 25 000 $ selon le système choisi. Ainsi, l’entretien annuel, l’énergie pour fonctionner et le remplacement de l’équipement doivent être considérés aussi lorsqu’il est temps de choisir.

Il est nécessaire d’avoir un plan d’entretien annuel de la fosse septique, en particulier avec un système avancé. Cet entretien est réalisé par le fabricant ou une entreprise qualifiée. Cela permet de s’assurer que le système de filtration des eaux usées fonctionne bien. Il est ainsi facile de réparer une défectuosité s’il y en a une.

D’autres détails ne sont pas négligeables avant l’achat d’un système de traitement des eaux usées domestiques. Par exemple, si vous vivez dans un secteur plus propice aux pannes d’électricité, il est bon de savoir quelle est la performance du système dans une telle situation. Enfin, la technique de vidange de la fosse septique pourrait être un élément de décision aussi, même si cela ne se fait que tous les deux ou quatre ans, selon qu’il s’agit d’une résidence principale ou secondaire.