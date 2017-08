Conseils pour choisir son système de chauffage

Article commandité

Choisir son prochain appareil ou système de chauffage ou encore procéder au remplacement de celui-ci n’est pas une tâche aisée. Et pour cause : il en existe plusieurs types sur le marché. Le type d’appareil varie en fonction de l’énergie utilisée pour chauffer une résidence ou un commerce (gaz, eau, bois, huile, etc.), et également en fonction de la méthode de chauffage. Voici quelques conseils pour vous aider à bien choisir votre prochain appareil.

Les critères à analyser

Plusieurs facteurs sont à considérer lors du choix de votre prochain appareil de chauffage. L’un de ces critères est l’installation de votre appareil. Tandis que certains systèmes sont faciles à installer, tels que les systèmes électriques ou la thermopompe murale, d’autres le sont moins et requièrent les services d’une compagnie spécialisée dans l’installation et l’entretien de systèmes de chauffage .

Le chauffage électrique est facile à installer, car dans la plupart des cas, il nécessite seulement d’être branché à une prise et le tour est joué. Qui plus est, il est sécuritaire et utilise de l’énergie propre. C’est l’un des moyens de chauffage les plus utilisés au Québec.

En revanche, le système de chauffage au gaz, par exemple, nécessite l’installation d’une chaudière qui peut être coûteuse sur le coup. En outre, des travaux doivent être réalisés dans la résidence ou commerce afin de créer un réseau de canalisation. Par contre, ce type de système permet de réaliser des économies à long terme, donc son installation peut être avantageuse.

L’efficacité énergétique

Outre le coût d’installation, d’autres critères sont à analyser lors du choix de votre appareil. C’est le cas de l’efficacité énergétique. Tandis que le chauffage électrique est facile à installer et utilise une énergie qui ne pollue pas, son rendement est limité, si on le compare aux systèmes de fonctionnant à l’huile, au gaz ou encore au bois, qui offrent un rendement constant et une chaleur homogène dans toute la maison ou surface à chauffer.

Au point de vue efficacité énergétique, ces derniers systèmes sont plus performants que les systèmes électriques. Toutefois, le chauffage à l’huile, par exemple, utilise une énergie non renouvelable et polluera beaucoup plus que le chauffage utilisant l’eau ou encore l’électricité pour fonctionner.

La consommation d’énergie

Personne n’aime payer une facture élevée de chauffage et donc, il faut s’assurer de sélectionner un appareil qui correspond à ses attentes en ce sens. Tandis que ceux qui fonctionnent à l’énergie solaire s'auto alimentent, grâce à la chaleur du soleil, d’autres systèmes peuvent consommer une grande quantité d’énergie lors de leur utilisation. Les systèmes de chauffage électriques, par exemple, sont réputés pour être ceux qui consomment la plus grande quantité d’énergie et font parti des plus onéreux sur le long terme. Le mode de chauffage le plus économique est celui au gaz, donc si votre premier critère est l’argent, vous devriez opter pour ce mode de chauffage.

L’esthétique de l’appareil

Certains appareils sont plus jolis que d’autres et offrent des possibilités esthétiques plus intéressantes. C’est le cas du système de chauffage électrique, qui se décline en plusieurs types d’appareil et de modèles. En fonction de vos goûts, vous pourriez donc être appelé à choisir un système de chauffage selon son apparence et sa disposition.