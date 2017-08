Les différents types de camions utilisés pour le transport de marchandises

Article commandité

Les camions utilisés pour le transport de marchandises sur de courtes ou longues distances sont appelés poids lourds lorsque leur poids total autorisé en charge (PTAC) est de plus de 3,5 tonnes. Ces véhicules se retrouvent sous différents modèles, qui répondent à des fonctions distinctes. Voici une liste des ces véhicules qui travaillent fort.

Des poids lourds polyvalents

Il existe plusieurs types de camions pour transporter différentes marchandises :

Le camion-citerne : équipé d’une grande cuve, le camion-citerne peut de transporter des produits liquides, gazeux ou des pulvérulents pour l'industrie chimique, alimentaire ou autre. Ils sont dotés de différents types de citernes (à eau, à gaz, à hydrocarbures, à gaz propane, à béton, etc.).

Le camion benne : ce porteur est destiné au transport de terre, sable, roche, gravier, poudre ou autres matériaux pour l’industrie de la construction. Les camions benne peuvent avoir différentes capacités de charge et peuvent être équipés d'une simple benne à l’arrière, de bi-benne ou de tri-benne (arrière, latérale à droite et latérale à gauche). Ils peuvent comporter ou non une grue, fixée sur le châssis ou derrière la cabine.

Le camion frigorifique : fréquemment utilisé pour le transport d’aliments qui doivent rester réfrigérés, ce camion est doté d’une caisse isotherme avec un groupe électrogène qui produit une froideur que l’on peut réguler entre -25°C et +25°C. Il sert à transporter sur de longues distances des aliments mais aussi des marchandises sensibles à la température (comme certains produits chimiques). Les caisses cloisonnées peuvent transporter des marchandises séparément, à des températures différentes.

Le camion Ampli roll (ou multibennes): ce type de camion porteur possède une caisse amovible et un système de bras articulé qui l’équipe de différents conteneurs, bennes, plateaux et ridelles en fonctions des besoins. Ces véhicules peuvent servir à effectuer des travaux publics, de la compaction, du tri des déchets, etc.

Le camion plateau : ce camion transporte des produits grands ou longs tels que des véhicules automobiles, des grues, poutres, rails, cuves et autres matériaux. Des ridelles sont installées pour tenir les chargements bien en place.

Le camion porte char : transporte des marchandises très lourdes ou grosses, telles que des morceaux de bateaux ou d’avions.