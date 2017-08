Quelques exemples d’activités de team building

Article commandité

Vous avez sans doute déjà entendu parler de team building, cette pratique à la mode qui permet aux membres d’une entreprise de développer leur esprit d’équipe et de cohésion par l’entremise d’activités diverses. De plus en plus d’entreprises ont recours à ce concept pour rallier les employés entre eux et augmenter la productivité. Si vous êtes un employeur ou un employé et le concept vous intéresse, voici quelques idées d’activités que vous pouvez pratiquer pour développer le team building au sein de votre organisation.

Des activités d’équipes à pratiquer en toute saison

En fait, pratiquement n’importe quelle activité qui se pratique en équipe permet de favoriser la construction d’une équipe. Qu’il s’agisse d’art, de divertissement, de jeux, de sports ou de toute autre activité de groupe, l’important est que les membres travaillent ensemble dans un but commun : réussir ou encore gagner, s’il s’agit d’un jeu. Qui plus est, ce qui est intéressant, avec les activités de construction d’équipe, c’est qu’elles peuvent être pratiquées en toute saison, autant pendant l’été que pendant l’hiver, ce qui fait que les possibilités sont infinies. Elles peuvent se dérouler autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, dépendant de la température qui règne.

Choisir une activité amusante

Lors du choix de votre activité de team building, c’est important de tenir compte du critère plaisir. Si vous choisissez une activité qui est amusante à pratiquer, vous aurez plus de chances que votre groupe embarque et que le résultat soit positif. Ainsi, les rallyes automobiles, les sorties au casino ou à La Ronde, les soirées d’improvisation ou encore les parties de soccer sont autant d’activités amusantes que vous pouvez choisir pour développer l’esprit d’équipe de vos employés.

Des activités qui présentent des défis à relever

Lors du choix de votre activité, vous devez également faire en sorte que votre choix représente un défi à relever. Ainsi, des olympiades, la construction de radeaux et la résolution d’énigmes – une journée dans un labyrinthe par exemple ou encore une soirée Meurtre et Mystère – ne sont que quelques exemples d’activités de team building qui représentent un défi pour les employés.

Commencez avec un jeu

Si vous manquez d’idées, pour une première fois, vous pouvez commencer avec un jeu. À ce chapitre, les possibilités sont infinies : karaoké, quilles, curling, jeux de société, bingo de groupe ; l’important est que les membres de votre entreprise jouent en équipe dans un objectif commun et fassent appel à leurs compétences mutuelles pour pouvoir avancer. Par la suite, vous pouvez choisir des activités qui sont spécifiquement réservées au team building, telles que les escouades tactiques. De plus en plus d’entreprises se spécialisent dans ce secteur et mettent sur pied des activités spécialement réservées au team building.

Ayez recours aux services d’une agence spécialisée