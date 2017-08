Conseils pour bien entretenir votre véhicule

Article commandité

Ce n’est pas un secret pour personne : l’entretien d’un véhicule joue un rôle clé dans son bon fonctionnement ainsi que dans sa longévité. Plus un véhicule est bien entretenu, plus il a des chances de performer longtemps. La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas nécessairement besoin d’être mécanicien pour prendre soin de votre voiture. Voici quelques conseils à suivre pour l’entretien de votre voiture.

Tenir son véhicule propre

Une tâche d’entretien que l’on peut aisément réaliser soi-même est le lavage extérieur de son automobile. En procédant à un nettoyage régulier de sa carrosserie, on réduit les risques de détérioration en raison de la rouille, entre autres. On permet également de préserver la peinture d’origine du véhicule, ce qui l’aide à conserver sa valeur de revente, en plus de lui conférer un beau look en tout temps. De plus, avec des produits tels que du dégraissant, de la résine et une polisseuse, il est possible de traiter soi-même les égratignures et les rayures.

Surveiller l’état des pneus

Les pneus sont l’un des éléments les plus importants d’un véhicule en termes de sécurité. Pour cette raison, il importe qu’ils soient en bon état en tout temps. Il est possible de vérifier vous-même l’état de vos pneus en examinant la profondeur des rainures et en portant attention aux bosses et aux fissures, entre autres. Veillez également à vous assurer que la pression d’air est maintenue à la pression conseillée par le fabricant de l’auto en tout temps. Évidemment, veillez à faire réparer toute crevaison et à remplacer vos pneus qui ont atteint leur fin de vie utile.

Procéder au changement d’huile régulier

Autre élément qui joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement et la performance d’une automobile : l’huile. Plusieurs pièces mobiles baignent dans l’huile afin d’éviter les frottements et les résidus de métal qui pourraient nuire au fonctionnement des pièces maitresses telles que le moteur. Il va sans dire que le changement d’huile à moteur est le plus important à faire de tous. Dépendant du modèle de votre voiture, vous devriez procéder au changement d’huile de votre moteur tous les 5000 ou 10 000 kilomètres.

Changer les filtres à l’huile et à air

Lors de votre changement d’huile, profitez-en également pour changer le filtre à l’huile. Son rôle est de filtrer les impuretés qui peuvent s’accumuler dans votre huile à moteur. Il est conseillé de le changer en même temps que vous procédez au changement d’huile régulier sur votre voiture. Le filtre à air, dont le rôle est de fournir de l’air pur au système de carburation de la voiture, est également à remplacer s’il est sale ou obstrué par des particules.

