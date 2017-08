Nouveau module de jeux au parc du Voltigeur

Le maire de Blainville, Richard Perreault, et la conseillère du district du Blainvillier, Marie-Claude Collin, ont annoncé une nouvelle amélioration au parc du Voltigeur.



« En 2017, deux parcs du quartier feront l’objet d’améliorations. Dans un premier temps, nous ajouterons un module de jeux au parc du Voltigeur, pour le plus grand plaisir des enfants et des familles », a mentionné la conseillère Marie-Claude Collin.



Les travaux seront terminés en novembre 2017.



« Le quartier du Blainvillier se doit d’offrir des parcs et infrastructures de qualité à ses résidentes et résidents. En 2017, notre administration a investi 2,2 millions de dollars dans le programme d’aménagement de parcs et d’espaces verts afin d’améliorer la qualité de vie des familles blainvilloises! », a conclu Richard Perreault.



Pour connaître la programmation complète des travaux d’infrastructures 2017, consultez le site Web blainville.ca/services-aux-citoyens/info-travaux.