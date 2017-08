Concours « Nos héros à vélos »: Les Thérésiens pédalent en toute sécurité!

Pour encourager l’adoption de comportements sécuritaires à vélo, la Ville de Sainte-Thérèse, conjointement avec les villes de Boisbriand, Lorraine et Rosemère, et en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), a lancé le concours « Nos héros à vélo » qui s’est déroulé du 23 mai au 22 août derniers.



Pour participer, les cyclistes thérésiens devaient faire parvenir des photos de leurs bons comportements à vélo, ou encore recevoir un billet de courtoisie distribué par les patrouilleurs du Projet étudiant de prévention dans les parcs. En participant, ils couraient la chance de gagner l’un des trois ensembles d’objets promotionnels offerts par la Ville et la RIPTB.



Voici les gagnantes du concours « Nos héros à vélo » 2017

Tirage du 27 juin : Vanessa Landry

Tirage du 25 juillet: Alice Pouliot

Tirage du 22 août: Annie Laflèche



« Les trois gagnantes faisaient du vélo en famille et tous les membres de leur famille adoptaient des comportements sécuritaires. Il est important d’apprendre aux enfants à rouler en toute sécurité lorsqu’ils sont à bicyclette, puisque souvent, ce sont eux qui influencent ensuite positivement les adultes de leur entourage », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse et présidente du conseil d’administration de la RIPTB, madame Sylvie Surprenant.



La belle saison n’est pas terminée, voici donc quelques rappels en matière de sécurité à vélo.

Votre tête est précieuse, portez un casque.

Assurez-vous du bon état de votre vélo et de ses équipements.

Respectez le Code de la sécurité routière et la signalisation en place.

Roulez sur les pistes cyclables ou sur la chaussée dans le sens de la circulation.

En groupe, circulez à la file.

Signalez vos intentions sur une distance suffisante.

Le soir, assurez-vous d’être bien visible et munissez-vous de bandes réfléchissantes.