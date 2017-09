Le parc Marie-Victorin de Blainville revigoré

Le maire de Blainville, Richard Perreault, et le conseiller du district SaintRédempteur, Serge Paquette, ont annoncé plusieurs améliorations visant à revigorer le parc Marie-Victorin.



« Cette année, nous ajouterons un espace pavé avec un demi-terrain de basketball ainsi qu’un module de jeux pour les enfants de 2 à 5 ans. Nous déplacerons également une balançoire pour enfants. Ce sont des actions concrètes pour les familles du quartier », a mentionné le conseiller Serge Paquette.



Les travaux commenceront après la rentrée des classes et se poursuivront jusqu’à la fin octobre.



« Nous nous faisons un honneur d’offrir des parcs et des infrastructures de qualité aux résidentes et aux résidents du district Saint-Rédempteur. Dans un souci d’améliorer la qualité de vie des familles, notre administration a investi 2,2 millions de dollars cette année dans le programme d’aménagement de parcs et d’espaces verts », a conclu Richard Perreault.



Pour connaître la programmation complète des travaux d’infrastructures 2017, consultez le site Web blainville.ca/services-aux-citoyens/info-travaux.