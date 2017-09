Les Lorrains sont invités à transmettre la lecture de leur compteur d’eau

La campagne annuelle d’autolecture des compteurs d’eau est en cours à Lorraine. Chaque propriétaire a reçu par la poste une lettre et un dépliant explicatif afin de prélever et de transmettre leurs données au plus tard le 2 octobre.



Les Lorrains sont invités à envoyer leurs données par Internet, une façon simple, rapide et efficace : www.ville.lorraine.qc.ca/services-aux-citoyens/taxes-et-evaluation-fonciere/autolecture-des-compteursd-eau-. Ils peuvent aussi envoyer le coupon-réponse par la poste ou aller déposer l’enveloppe-réponse dans la boîte aux lettres de l’hôtel de ville.



Dans le but de mieux les outiller en matière de préservation des ressources, un dépliant présentant plusieurs trucs et astuces pour réduire la consommation d’eau, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison, accompagnait l’envoi. Le Service du développement durable rappelle également qu’une subvention est offerte à l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie, un accessoire fort utile pour le jardinage et l’entretien extérieur.