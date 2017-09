Rentrée scolaire 2017-2018: Les 12 travaux de la CSSMI

À l’occasion de la rentrée 2017-2018, la présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI), Mme Paule Fortier, et le directeur général, M. Jean-François Lachance, ont partagé, lors d’un point de presse tenu à l’école secondaire des Patriotes, les grands dossiers qui seront actifs à l’aube de cette année déjà bien amorcée. C’est dans l’intimité de la bibliothèque de l’école, à l’image de la célèbre bande dessinée Astérix, que Les 12 travaux de la CSSMI ont été présentés.



Les 12 travaux de la CSSMI

La réussite, encore et toujours au cœur des priorités!

Plan d’engagement vers la réussite - Politique sur la réussite éducative

Nouveaux établissements - Demandes pour la construction de nouveaux établissements

Travaux de réfection effectués sur les établissements au cours de l’été 2017

Cours d’été 2017

Nouveau portail parents Mozaïk

Budget annuel

Représentations politiques

Optimisation du transport scolaire grâce à l’intelligence artificielle

Sécurité et prudence aux abords des autobus scolaires



Campagne de sécurité M’as-tu vu? : la CSSMI reçoit le prix de la Meilleure activité

Profitant du contexte de cette rencontre médiatique, la présidente, Mme Fortier, était heureuse d’annoncer que, le 1er juillet dernier lors d’un gala organisé par la Fédération des transporteurs par autobus (FTA), la CSSMI et ses 10 partenaires transporteurs ont reçu le prix de la Meilleure activité réalisée à l’occasion de la campagne nationale de sécurité M’as-tu vu?, celle-ci s’étant déroulée en février 2017. Rappelons que l’activité ayant permis à la CSSMI de remporter cet honneur a réuni plus de 1 000 élèves au Cinéma Saint-Eustache pour la projection spéciale d’une capsule vidéo réalisée par la CSSMI et ses partenaires transporteurs. L’objectif de la vidéo visait à sensibiliser les parents, les usagers de la route et même les jeunes à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires en tout temps à proximité des autobus scolaires. L’appui des sept corps policiers du territoire de la CSSMI a été également très précieux dans le déploiement de cette vidéo de sensibilisation.



Voir la vidéo : https://vimeo.com/196897791