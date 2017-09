Plus de la moitié des personnes inscrites au guichet ont été prises en charge depuis le début de l’année par un médecin de famille

L’Association des médecins omnipraticiens Laurentides/Lanaudière (AMOLL) est fière de souligner le travail colossal effectué par les médecins de famille de Thérèse-De Blainville pour la prise en charge de nouveaux patients. En effet, depuis le début de l’année, plus de la moitié des personnes inscrites au guichet d’accès aux médecins de famille (GAMF) du territoire ont été prises en charge. Si la tendance se maintient, il est possible que le guichet soit complètement vidé des inscriptions faites entre 2012 et 2016 d’ici la fin de l’année.

Statistiques de la liste 2012-2016 (années de référence du ministère)

• Nombre de personnes inscrites en décembre 2016 : 9670

• Nombre de personnes inscrites en juillet 2017 : 4742

• Réduction de la liste de décembre 2016 à juillet 2017 : 51%

« Il s’agit d’un effort collectif imposant et d’une réelle volonté d’offrir des services de qualité à la population. Les médecins de famille de Thérèse-De Blainville ainsi que leur personnel ont toute notre reconnaissance pour ce travail remarquable et sont un exemple à suivre pour notre profession », – Dr Marc-André Amyot, président de l’AMOLL.

« Le guichet offre des données qui ne sont pas toujours à jour, le travail demeure ardu pour tous les intervenants, mais au moins nous ne sommes plus limités comme auparavant à des listes courtes et à autant de barrières administratives. Depuis la fin 2016, à la suite d’importants changements de fonctionnement au GAMF, et surtout, grâce à la bonne volonté et aux efforts concertés de la part des médecins de famille, nous avons atteints des objectifs ambitieux et faisons une différence dans la vie des gens d’ici », – Dre Lyne Couture, secrétaire de l’AMOLL et médecin à la clinique médicale Sainte-Anne-des-Plaines.

« Les efforts déployés et les résultats obtenus au cours de cette période sont impressionnants. Avec le concours des médecins de famille de Thérèse-De Blainville et de tous les intervenants liés au GAMF, nous espérons poursuivre notre action avec le même aplomb », – Dre Hélène Danault, directrice de l’AMOLL et médecin au GMF Fontainebleau de Blainville.

GAMF Thérèse-De Blainville

Le GAMF Thérèse-De Blainville est composé des municipalités suivantes : Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Thérèse. Toute personne à la recherche d’un médecin de famille peut transmettre sa demande d’inscription en ligne au www.gamf.gouv.qc.ca.