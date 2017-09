Optimisation des espaces de travail : quelles solutions disponibles ?

Les mezzanines : installer une mezzanine industrielle solide pour maximiser la productivité de vos installations et équipements représente une solution innovante et performante. Autoportantes et en acier, les mezzanines industrielles sont personnalisables, ce qui leur permet de s’adapter parfaitement aux espaces (entrepôt, garage, usine…), autant qu’aux critères et besoins de l’entreprise et du secteur d’activité. Elles peuvent doubler, voire même tripler les surfaces, un atout pour les espaces réduits. Elles sont faites de colonnes sans perforations, et la distance entre les poteaux peut être ajustée en fonction de vos impératifs et besoins. Ces mezzanines industrielles ont la capacité de soutenir des charges très importantes, et leur montage s’avère simplet et rapide.