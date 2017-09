Les particularités de la peinture pour carrosserie

Article commandité

La peinture pour voiture joue un double rôle : elle permet d’assurer, après les traitements de surface, la protection des tôles contre la corrosion ; c’est aussi grâce à elle qu’on obtient un rendu esthétique satisfaisant. Il existe différents types de peinture pour carrosserie.

Les peintures cellulosiques

Elles offrent l’avantage d’un séchage rapide. Cependant, leurs inconvénients ne sont pas négligeables, loin s’en faut. Elles se rayent assez facilement, se ternissent avec le temps, et offrent une stabilité de teinte au final assez médiocre. Leur application est longue, et on ne peut les utiliser que sur des peintures glycérophtaliques. On ne conseillera donc pas l’usage des peintures cellulosiques.

Les peintures glycérophtaliques séchage « air »

Également connues sous le nom de « peintures à brillant direct », elles ont l’avantage de permettre de supprimer les phases de polissage et de lustrage et d’offrir ainsi un gain de temps réel. Elles offrent par ailleurs un très bon pouvoir garnissant et une bonne souplesse.

Attention cependant, car ce type de peinture rend les défauts et coulures difficiles à rattraper, et se révèle incompatible avec les laques acryliques. Leur temps de mise hors poussière est également relativement long, et nécessite de grandes précautions pour obtenir un résultat véritablement satisfaisant.

Les peintures acryliques

Elles ont la particularité de durcir par polymérisation des esters de l’acide acrylique dérivé de l’éthylène. Ceci leur confère plus de dureté, une meilleure stabilité de teinte ainsi qu’une meilleure conservation du brillant et une facilité de rattrapage des petits défauts.

Les peintures innovantes PPG Refinish

Ces peintures dernière génération ont un pouvoir hautement couvrant. Elles offrent entre autres avantages un rendement optimum, auquel viennent s’ajouter une résistance et une durabilité de haute qualité face aux intempéries extrêmes ou encore aux attaques de type chimique. Les peintures pour carrosseries PPG Refinish offrent une palette de pigments extrêmement large, pour combler toutes les envies. Enfin, grâce aux recherches récentes, ce type de peinture allie une performance technique hors pair à la performance écologique, grâce à la réduction des émissions de COV (Composés Organiques Volatils).

Pour bénéficier des innovations et de la qualité des peintures PPG, il est indispensable de passer par un revendeur agréé. Pour ce faire, il faut contacter le chef de file de la distribution de peinture pour carrosserie automobile au Québec. Celui-ci sera à même de vous conseiller les meilleurs produits et techniques correspondants à vos besoins et objectifs.