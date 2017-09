Votre chien s'est cassé une patte : quels sont les premiers réflexes à avoir ?

Article commandité

Les pattes du chien sont robustes et fragiles à la fois. Et parfois, un choc violent peut malheureusement provoquer une fracture. Lorsque c’est la patte de votre fidèle compagnon qui est touchée, alors vous constaterez rapidement que ce dernier n’arrive plus à poser celle-ci au sol, en raison d’une douleur trop importante.

Quel que soit le type de fracture, voici les bons réflexes à adopter pour venir en aide à votre chien avant de l’emmener chez un vétérinaire.

Tout d’abord, il est important d’examiner le corps de votre animal afin de vérifier si celui-ci souffre d’une seule et unique fracture, ou bien de fractures multiples. Localisez la ou les blessures, afin de pouvoir mieux prendre en main votre animal.

Si votre chien s’est fracturé une patte, vous pouvez lui confectionner une éclisse (ou attelle) de première urgence, en attendant de consulter un vétérinaire qui couvre Candiac et ses environs. Pour ce faire, il vous suffit d’enrouler un journal autour du membre blessé et de le maintenir à l’aide de liens ou de ruban adhésif.

Si la fracture s’accompagne d’une hémorragie, vous pouvez tenter d’arrêter celle-ci en pressant des compresses sur la blessure et en les fixant avec des bandages. Si malgré vos soins l’hémorragie continue, vous pouvez utiliser une cordelette ou un mouchoir pour faire office de garrot. Vous aurez soin de placer celui-ci le plus près possible de la blessure. Ce dispositif de première urgence devrait tenir jusqu’à votre arrivée chez le vétérinaire.

Lorsque votre chien se fracture la patte, ou tout autre endroit de l’appareil ostéomusculaire, il est essentiel d’être vigilant, car ce type d’atteinte peut cacher des fractures multiples, voire des lésions à la colonne vertébrale et à la tête potentiellement graves.

Pour secourir et déplacer votre chien blessé, il est conseillé de le déposer le plus délicatement possible dans une couverture ou un vêtement qui servira de civière.

N’oubliez pas non plus qu’un animal blessé peut avoir des réflexes défensifs à cause de la douleur. Même votre propre chien peut, si une de ses pattes est fracturée, résister à vos tentatives de soin et vouloir vous mordre. Dans ce cas-là, il est recommandé de mettre une muselière à votre chien afin de faciliter les premiers soins.

Ces réflexes d’urgence mis en œuvre, ne perdez pas une minute et consultez un vétérinaire pour éviter toute souffrance inutile à votre animal, ou encore toute complication.