Perdre du poids sans perdre votre bonne humeur : nos conseils !

Retrouver la ligne, vous avez déjà essayé maintes fois. Avec des résultats plus ou moins concluants, plus ou moins durables. Effet yoyo garanti sur votre poids, mais aussi sur votre humeur.

Alors voici quelques astuces pour réussir à maintenir vos efforts tout en gardant votre bonne humeur !

Finissez-en avec les régimes miracles

S’ils existaient, vous ne croyez pas qu’il y a longtemps qu’on les aurait trouvés?

Vous priver de façon trop draconienne, ou conduire des régimes fantaisistes, à base uniquement de protéines, ou de fruits ou je ne sais quoi d’autre, n’aura pour effet que de vous faire reprendre plus de poids, dès le régime arrêté. Avec un effet collatéral sur votre moral…

Choisissez plutôt une méthode douce, qui allie un régime alimentaire équilibré, une activité physique, un bien-être moral et qui vous emmènera petit à petit vers un poids stabilisé.

Fixez-vous un objectif atteignable

La mode d’aujourd’hui nous invite à toujours plus de maigreur, souvent au détriment de la santé. Votre poids idéal, celui où vous vous sentirez bien, physiquement et psychologiquement, doit être votre leitmotiv.

Procédez par étapes, afin de garder votre motivation intacte. Pensez à un mois, plutôt qu’à un objectif à un an. Chaque petite victoire sera autant d’essence dans votre moteur à bonne humeur.

Appuyez-vous sur un coach professionnel

Vous avez envie, mais vos précédents échecs vous minent, et vous ne savez pas vraiment par où commencer. Se faire accompagner peut être une béquille très utile, et motivante. Des professionnels de la nutrition peuvent vous aider à construire un programme pour perdre du poids et ne plus le reprendre.

Ne montez pas trop souvent sur la balance

Rien de plus déprimant que de voir la balance osciller en permanence, comme si le moindre écart était aussitôt sanctionné. Notre corps ne maigrit pas chaque jour de façon régulière, il y a des jours où vous stagnerez, mais les efforts risquent de payer le lendemain. L’important finalement n’est pas tant le chiffre sur la balance, que les changements dans votre corps et les centimètres (de cuisse, de ventre, de mollet) perdus. Si vous avez néanmoins besoin de cet indicateur, tâchez de le faire à heure fixe, l’idéal étant à jeun le matin, nu.

De bons réflexes aux repas

Retenez ces quelques conseils simples pour vous aider à maintenir le cap.

Mieux vaut faire plusieurs repas avec des petites quantités, que trois avec de grosses portions ; L’encas en milieu de matinée et le goûter, avec des plats sains, peut être une bonne alternative.

Commencez le repas avec une soupe légère, ou même un verre d’eau pour avoir moins faim pour la suite du repas.

Prenez des assiettes plus petites. Vous aurez l’impression d’être rassasié.

Petit-déjeunez copieusement: il doit représenter 25% de vos apports énergétiques journaliers

Sport et sommeil, des alliés de choix

Il semble évident de le dire, mais rappelons-le quand même : le sport, fait à votre niveau, contribue au succès de votre perte de poids par les calories brûlées, mais aussi par l’effet positif que cela procure au corps et à l’esprit grâce aux endorphines que vous dégagez pendant l’effort .

De même, il est maintenant prouvé que bien dormir, au-delà de nous permettre d’être de meilleure humeur, a un effet sur la perte de poids. Les câlins aussi…

Trouver du soutien auprès de vos proches

Bien sûr, vous maigrissez pour vous-mêmes avant tout, pour vous sentir mieux dans votre corps et votre esprit, pour pouvoir mieux vous habiller, bref, pour des raisons qui vous sont propres. Ne contraignez pas toute la famille à suivre le même rythme, au risque de voir l’harmonie familiale s’envoler. Mais demander-leur de vous soutenir, quoi qu’il arrive et de se réjouir avec vous de vos premiers succès.

Avec ces quelques conseils, vous devriez pouvoir maintenir motivation et bonne humeur, gage de succès !