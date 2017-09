Les grands principes derrière la technologie SAP HANA

Article commandité

SAP a lancé un véritable pavé dans la marre des Progiciels de gestion intégrée (ou ERP) et des Systèmes de gestion de bases de données (SGBD) avec sa solution HANA suivie de S/4 HANA. Quelles en sont les grandes lignes ?

Qu'est-ce que SAP HANA ?

SAP HANA est une base de données relationnelle en colonnes. Les données sont manipulées et stockées en mémoire (« In-memory »). Quel est l’intérêt ? Réduire les temps de traitement par un accès mémoire plus rapide qu’un accès disque.

Qu'est-ce que SAP S/4 HANA ?

Fin 2015, la Business Suite de SAP a bénéficié d'une réécriture complète. Si S/4 est bâti sur la plateforme HANA, le modèle de données a été simplifié jusqu'à faire disparaître 70 % des tables ERP. Qu'est-ce qui change en bref ?

l’information n’est stockée qu’une seule fois, sans redondance (pas d'agrégat stocké, calcul à la volée)

la plateforme technologique est unifiée (HANA comme unique base de données et disparition, entre autres, du « stack », ou pile LIFO, JAVA)

une interface utilisateur unique qui répond à des normes unifiées (FIORI)

fonctionnalités redondantes de la Business Suite éliminées

Ce n'est plus un secret, le but de cette petite révolution dans les Progiciels de gestion intégrée est de faire disparaître toutes les autres bases de données, et notamment Oracle.

Simple comme S/4

Le principe général de S/4 s'appuie sur 4 grandes lignes autour d'un mot commun :

Simplification du modèle de données (comme nous venons de le voir)

Simple Interface (FIORI)

Simple Finance (version améliorée)

Simple Logistics (« Material Management & Operations »)

Malgré la complexité phénoménale de cet ERP de dernière génération, l'idée est donc de simplifier progressivement son utilisation au niveau de l'utilisateur final.

Trois versions

S/4 HANA se décline en trois versions, dont deux déployées dans le Cloud :

une version sur site classique

Cloud multipropriétaire (« multitenant »)

Cloud infogéré

Les différentes « Edition » désignent les moteurs et composants ajoutés à l'édition de base. L'« Express Édition » est la version gratuite.

Preuve de concept

Pour mieux comprendre les avantages qu’apporte la technologie SAP S/4 HANA , une preuve de concept est déployée à l'échelle. Ceci permet une intégration en douceur. Vous choisissez le scénario de déploiement dans votre environnement et les équipes spécialisées vous aident :

à choisir plateforme et configuration

au design de l’approche d’architecture optimale

au dimensionnement nécessaire à la solution en fonction de vos besoins et de vos perspectives de croissance

Vous serez alors à même de tester concrètement les fonctionnalités et toute la puissance de la plateforme SAP HANA avec vos propres applications et vos données en temps réel.