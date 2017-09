Article commandité

Pour se sentir bien chez soi, la décoration est un aspect important. Les meubles en bois refont leur apparition, car ils confèrent à l’atmosphère d’une pièce un côté naturel très agréable. Le bois pourra rester naturel, ou bien être décapé et éventuellement teinté. Voici 5 petits meubles en bois à avoir pour un intérieur chaleureux.

Le bureau

Qu’il soit de design moderne ou plutôt de type rustique, le bureau en bois mettra en valeur une pièce de travail tout en lui conférant une atmosphère conviviale et chaleureuse. Il pourra être fait exclusivement de bois, mais pourra aussi se composer d’une touche plus moderne s’il est enrichi par le mariage des matériaux nobles et de l’aluminium chromé brillant par exemple.

Le banc en bois

Massif, avec ajouts de détails design ou d’autres matériaux, comme le métal par exemple, ou tout simplement brut et plein, il pourra servir d’assise aussi bien dans la cuisine que dans la chambre, au jardin ou dans une véranda. Le banc en bois apporte une touche d’authenticité et une décoration de style ancien qui fera l’originalité de votre intérieur.

La table basse

Ronde, carrée, ou rectangle ; au design original ou au look rustique ; avec un plateau en verre ou en bois marqueté ; gigogne ou de style contemporain, c’est l’objet à la fois décoration et utile incontournable pour votre intérieur bois chaleureux et convivial.

Le tabouret en bois

Les enfants comme les grands en seront ravis ! Un tabouret en bois fait une assise pratique, peu encombrante et originale dans un bureau d’enfant, accompagne parfaitement un comptoir de cuisine ou une grande table, elle aussi en bois. Il s’intègre parfaitement à tous les intérieurs et apporte chaleur et convivialité à la maison.

Une foule d’accessoires en bois

Pourquoi ne pas opter pour des accessoires en bois ? Il existe une multitude de petits objets, à la fois pratiques pour le quotidien, mais qui apporteront en plus à votre intérieur une touche design et chaleureuse. Support à livre ou à tablette, haut-parleurs haut de gamme, petits rangements pour les clés ou le courrier ou encore mini table déco, le bois est partout ! Ce type d’accessoires se trouve généralement dans un magasin en ligne de meubles urbains au design contemporain.

Pour un intérieur chaleureux où il fait bon vivre, le bois est résolument une solution déco à rechercher !