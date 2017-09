Quand faire vérifier l’alignement des roues ?

Article commandité

Plusieurs spécialistes conseillent un réglage du parallélisme (alignement) des roues une fois par année (tous les 20 000 km) ou encore lorsqu’un symptôme de déficience se manifeste durant la conduite du véhicule. Pour votre confort de conduite et votre sécurité, pensez à faire vérifier l’alignement ou parallélisme de vos roues.

D’abord qu’est-ce que c’est ?

Brièvement, le réglage du parallélisme des roues consiste en un ajustement des angles des quatre roues afin de les rendre perpendiculaires à la route et parallèles entre elles.

Les causes d’un mauvais parallélisme des roues

Différentes situations peuvent être en cause dans le fait que vos roues ne soient plus parfaitement parallèles ou perpendiculaires au sol… Par exemple, si vous avez heurté une bordure de trottoir ou si vous avez récemment fait remplacer une pièce de suspension. Nous ne réussissons pas toujours à éviter les nids de poule, le parallélisme des roues peut en être affecté. Même chose lorsque votre voiture a subi un impact important à la suite d’un accident de la route.

Des symptômes à ne pas négliger

Certains signes lorsque vous êtes au volant de votre voiture ne mentent pas et vous indiquent qu’il serait temps de faire vérifier le réglage du parallélisme de vos roues. Vous constatez que l’un de vos pneus montre une usure excessive comparativement aux autres ? Voilà un indice que quelque chose ne tourne pas rond ! La tenue de route est affectée ; votre volant tire exagérément d’un côté ou il ne se repositionne pas facilement après un virage ? Mieux vaut prévenir…

Le défaut de parallélisme des roues peut entraîner l’usure prématurée de vos pneus et causer des dommages à votre suspension. La conduite de votre véhicule peut en être gravement affectée ainsi que votre confort. Une vérification périodique — ou dès que se manifeste l’un des symptômes énoncés ci-après — évite souvent bien des désagréments.

Entretien préventif

Une vérification est fortement recommandée lorsque :

Votre voiture atteint 20 000 km (ou une fois par année) ;

Vous changez le jeu de pneus de votre véhicule (afin qu’il dure plus longtemps) ;

Vous faites remplacer un élément de la suspension du véhicule ;

L’un de vos pneus ne semble pas s’user normalement ;

Le maniement du volant s’avère plus difficile ;

Votre véhicule subit un impact majeur ;

Vos roues heurtent assez durement la bordure du trottoir ou un autre objet.

Avez-vous fait vérifier le réglage du parallélisme de vos roues récemment ? En plus des économies d’essence qu’un bon alignement procure, votre sécurité et celle de vos passagers en seront accrues. Tout cela sans oublier les désagréments d’un volant qui semble toujours vouloir nous conduire du côté opposé de celui où l’on désire aller.

N’hésitez pas à questionner votre garagiste à ce sujet. Il peut certainement vous renseigner davantage sur les effets d’un mauvais parallélisme des roues et surtout vous conseiller sur la manière de dépister les problèmes en cours de route. Votre garagiste pourra également vous expliquer la différence entre l’équilibrage (le balancement) des pneus et le réglage du parallélisme ; deux interventions qui n’ont rien en commun si ce n’est qu’elles améliorent toutes deux la conduite et le confort.