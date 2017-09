Chauffage électrique : bien choisir le système et son électricien

Article commandité

L’automne s’installe doucement. Force est de constater que notre grande chaleur humaine, source d’énergie gratuite et renouvelable, ne suffit pas à combler les variations de notre climat en dents de scie pour nous garder au chaud tout au long de l’année. Pour nos maisons et commerces, un système de chauffage électrique efficace s’avère essentiel. Si vous songez à remplacer le vôtre ou à en faire installer un, n’hésitez surtout pas à questionner les experts du domaine . Pour bien choisir le système de chauffage électrique qui vous convient le mieux, renseignez-vous auprès de professionnels qualifiés.

Des avantages indéniables

Chauffer sa maison à l’électricité constitue une solution abordable qui procure un bon confort en plus de s’avérer sécuritaire. Les coûts reliés à ce type de chauffage ne fluctuent pas comme ceux du chauffage au gaz ou à l’huile en fonction du marché. Cette source d’énergie s’avère beaucoup moins polluante que d’autres, comme le chauffage au bois.

Le choix du système de chauffage électrique

Comme le précise le document, Le chauffage à l’électricité, de l’Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada dans sa série ÉnerGuide, « environ 60 pour cent de l’énergie consommée dans une maison ordinaire sert au chauffage des pièces. » Ainsi, choisir, faire installer et entretenir un système de chauffage constitue l’un des projets les plus importants que vous entreprendrez comme propriétaire de maison. Faire appel à un entrepreneur en électricité peut certainement contribuer à réduire sensiblement vos coûts de chauffage tout en rendant votre maison plus confortable. Une grande variété de produits intéressants est offerte sur le marché et votre électricien qualifié pourra vous conseiller judicieusement.

Le maître électricien évalue la demande de chauffage de votre maison en se basant sur votre équipement actuel et votre consommation d’électricité. Le type de maison que vous habitez ou la dimension de votre commerce ou entreprise sont également considérés.

Les spécialistes en installations électriques sont en mesure de vous guider dans le choix d’un appareil ou système efficace : chaudière (fournaise) à air pulsé, plinthes, radiateur portatif, convecteur mural, convecteur de plancher, thermopompes…

N’hésitez pas à poser des questions

Il ne faut surtout pas hésiter à questionner votre entrepreneur concernant les travaux à effectuer et les raisons pour lesquelles il vous conseille un type d’appareil plus qu’un autre.

Les professionnels qualifiés vous renseignent concernant les différentes étapes d’installation de votre système de chauffage électrique. Vous êtes en droit de demander des explications concernant le matériel utilisé, de choisir la période des travaux qui vous convient le mieux, de connaître les besoins de modification du système actuel ou de l’entrée électrique, etc.

En fait, l’entrepreneur en électricité vous remet un devis clair et précis concernant les travaux à effectuer. Il devient votre allié dans l’amélioration importante de votre système de chauffage, et cela, peu importe qu’il s’agisse de votre domicile, lieu d’entreprise ou autre. Il vous renseigne également sur l’enlèvement des équipements qui ne font pas partie du nouveau système et des coûts connexes selon qu’il faut recourir au service de sous-traitants, etc.

Finalement, le professionnel qualifié en installation de système de chauffage électrique vous garantit le travail. Encore une fois, n’hésitez pas à demander des précisions concernant la couverture de l’équipement et de la main-d’œuvre. Notez que plusieurs entreprises d’installation électrique offrent également les services d’entretien, cela peut s’avérer utile selon vos besoins.