Comment choisir une école de karaté ?

Article commandité

Vous envisagez de vous inscrire ou d’inscrire vos enfants dans une école de karaté ?

Alors, demandez-vous d’entrée de jeu ce que vous recherchez. Quel est votre objectif ? Une mise en forme ? L’apprentissage de valeurs de discipline, de dépassement de soi, de persévérance et de respect ? Une activité qui aidera votre enfant à mieux se concentrer ? Un art martial qui peut se pratiquer en famille ? Une école qui offre la possibilité de faire de la compétition ?

La plupart des écoles de karaté offrent un programme qui peut correspondre à vos attentes selon qu’elles sont axées sur la compétition, l’auto-défense ou le karaté traditionnel. Il s’agit pour vous d’en faire l’essai et de constater si les professeurs, l’idéologie véhiculée, les horaires et les différentes catégories de cours sont compatibles avec votre vision de la pratique de cet art martial.

Une école accueillante et ouverte à tous

L’environnement dans lequel sont offerts les cours de karaté en dit souvent bien long sur les valeurs véhiculées par l’école. Recherchez une atmosphère conviviale où le respect, la persévérance et l’entraide sont bien enracinés. La mise en forme physique et le développement personnel doivent aussi figurer au nombre des qualités promues par l’organisation.

Des catégories variées de cours supposent aussi une souplesse dans l’intégration des participants de tous âges. Souvent les écoles offrent un programme d’initiation combinant exercices et jeux pour les tout-petits, à raison d’une ou deux séances par semaine, des cours adaptés aux enfants, aux adolescents et aux adultes. De plus en plus d’écoles proposent maintenant des cours en famille, ce qui est très intéressant pour jumeler activité familiale, mise en forme et apprentissage de cette discipline fascinante qui procure des bienfaits physiques et moraux.

Proximité et horaire accommodant

Cela va de soi, opter pour une école dans sa localité favorise l’assiduité et facilite le transport pour les parents. Leur calendrier d’activités permet bien souvent de choisir, parmi quelques possibilités, une plage horaire adaptée aux besoins et à l’âge des participants pour chacune des catégories de cours et niveaux de ceinture.

Programme d’entraînement qui évolue avec le jeune

Si votre enfant s’initie au karaté dès son jeune âge, le choix d’une école lui permettant d’évoluer jusqu’à la compétition peut s’avérer judicieux. Des écoles proposent, outre l’apprentissage des techniques de base du karaté, des cours de katas, katas avec des armes, ainsi que des techniques de combat. Les élèves qui le souhaitent peuvent ensuite intégrer une équipe de compétition.

Abonnements et tarifs

La plupart des écoles proposent des tarifs spéciaux pour les familles, renseignez-vous. En outre, vérifiez que vous pouvez inscrire un autre de vos enfants (qui pourrait manifester un intérêt à retardement) durant l’année, même si le programme est entamé. Certaines écoles le permettent aussi.

Finalement, profitez bien des enseignements et valeurs riches qu’apporte cette discipline millénaire et de ses bienfaits variés parmi lesquels comptent, entre autres, l’agilité, la coordination, l’équilibre, la mémoire, la motricité et la souplesse.