La Politique intégrée de la famille et des aînés de Sainte-Thérèse chemine

À la suite de l’adoption de sa première Politique intégrée de la famille et des aînés (PIFA) en juin dernier, la Ville de Sainte-Thérèse a constitué un comité provisoire du développement communautaire et social. Celui-ci a le mandat de procéder à l’identification des projets pour l’année 2018 et de réaliser des travaux préparatoires qui mèneront à la création de la Commission consultative responsable du développement communautaire et social, et de la mise en œuvre de la PIFA.



Le comité provisoire est composé de Johane Michaud, conseillère municipale, Lise Thériault, chef de division Bibliothèque (volet programmation et communications), Robert Asselin, directeur général adjoint (volet services techniques) et Luc Gauthier, chef de division programmation et vie communautaire (volet organismes communautaires).



Certification Famille

Monsieur Richard Martin, accompagnateur au Carrefour action municipale et famille (CAMF), a profité d’un passage à Sainte-Thérèse pour remettre en mains propres au comité provisoire la certification Famille, dans le cadre du lancement de sa Politique. L'organisme reconnaît ainsi les efforts déployés par la Ville de Sainte-Thérèse afin d'améliorer la qualité de vie des familles et des aînés.



« Obtenir la certification Famille nous rend fiers du chemin parcouru, mais surtout nous rappelle combien il est important de poursuivre le travail amorcé », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



Des actions déjà réalisées

Trois mois après le lancement de la PIFA, des éléments du plan d’action ont déjà été mis en place. Parmi les actions en cours ou réalisées jusqu’à présent, mentionnons notamment :



Ouvrir la bibliothèque les fins de semaine en période estivale.

Faire connaître les initiatives « trottibus ».

Lancer une campagne de sensibilisation encourageant les bons comportements à vélo.

Mettre en place une nouvelle programmation destinée aux ados.

Concevoir une campagne publicitaire pour le système d’appels d’urgence automatisés.

Prévoir des haltes-allaitement et des zones de tables à langer lors d’événements organisés par la Ville.

Inviter la population à utiliser les stations d’accès gratuit à l’eau et des bouteilles réutilisables durant les événements.



« Dans la prochaine année, nous souhaitons poursuivre le dialogue avec les acteurs de notre communauté, afin de favoriser un milieu de vie où il fait bon vivre pour l’ensemble des familles et des aînés vivant sur le territoire thérésien. Nous entrevoyons la suite du travail avec enthousiasme! », a ajouté la conseillère municipale du district Marie-Thérèse et membre du comité provisoire du développement communautaire et social, madame Johane Michaud.



Pour consulter la Politique intégrée de la famille et des aînés : www.sainte-therese.ca

Sur la photo:

Robert Asselin, directeur général adjoint (volet services techniques), Johane Michaud, conseillère municipale, Richard Martin, accompagnateur au CAMF, Luc Gauthier, chef de division programmation et vie communautaire (volet organismes communautaires) et Lise Thériault, chef de division Bibliothèque (volet programmation et communications).