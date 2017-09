Une nouvelle identité visuelle pour le Village de Sainte-Thérèse

Voir la galerie de photos

Le Groupement des Entreprises de Sainte-Thérèse (GEST) et la Ville de Sainte-Thérèse sont fiers de dévoiler le tout nouveau logo du Village de Sainte-Thérèse. Cette initiative du GEST est née d’un désir de faire rayonner le Village, ses attraits, ses événements, ses commerces et son histoire.



Cette nouvelle identité visuelle est le fruit d’un effort collectif et d’une réflexion ayant pour but d’accroître la visibilité de ce quartier unique et d’en augmenter l’achalandage. « Une nouvelle image pour le Village s’inscrit parfaitement dans la poursuite des actions mises en place par la Ville de Sainte-Thérèse pour revitaliser ce secteur. Nous sommes ravis de partager cette même volonté et de collaborer étroitement avec le GEST en ce sens. Nous sentons bien tout le dynamisme qui se dégage de ce quartier en pleine effervescence! », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Pour promouvoir cette zone des plus animées, une panoplie d’outils promotionnels seront créés. Mentionnons le site Web www.villagesaintetherese.ca qui proposera notamment les activités et les lieux à découvrir au Village, et une capsule vidéo mettant en images toute la vitalité qui s’y retrouve. « Cette idée du GEST démontre bien la mobilisation des commerçants qui ont à cœur le développement du Village. Nous voulons que les citoyens de Sainte-Thérèse et des alentours viennent faire un tour au Village et découvrent ou redécouvrent tout ce qu’il a à offrir! », a mentionné Charléric Gionet, président du GEST.



Le fruit d’une belle collaboration

C’est un comité d’entrepreneurs membres du GEST qui a entamé les réflexions sur l’image du Village et c’est Jennifer Nagy, spécialisée en branding, qui a développé sa nouvelle identité visuelle. Le défi était de développer une identité actuelle, tout en rappelant la riche histoire du Village. La signature fondée en 1849 et le V inversé, clin d’œil au clocher de l’église qu’on y retrouve, y font référence. « Pour moi, c’est une façon de contribuer activement aux efforts déployés par le GEST et par la Ville de Sainte-Thérèse dans les dernières années pour dynamiser le Village et en faire un lieu de destination. », a indiqué Jennifer Nagy, directrice de création chez Haute Creative et membre du GEST.