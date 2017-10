Concours de dessin : carte de Noël du conseil municipal de Blainville

Les élèves de 5e et de 6e année des écoles primaires de Blainville sont invités à participer, d’ici le 1er novembre, à un concours de dessin destiné à illustrer la carte de Noël du conseil municipal.



Pour participer, les jeunes Blainvillois doivent réaliser un dessin représentatif du temps des Fêtes (sur fond uni). Les dimensions du dessin doivent être de 21 cm x 28 cm, soit 8,5 po x 11 po (format horizontal ou vertical). Il est recommandé de privilégier les couleurs foncées.



Au dos du dessin, le participant doit inscrire son nom complet, son adresse, son numéro de téléphone, le nom de son école (à Blainville obligatoirement) et son niveau de scolarité (5e ou 6e année). Ces inscriptions ne devront pas nuire à l’impression du dessin. De plus, il est important de ne pas plier le dessin ni d’inscrire des vœux sur celui-ci (pas de texte).



Les œuvres pourront ensuite être déposées en personne (au comptoir de l’hôtel de ville ou à la bibliothèque Paul-Mercier) ou acheminées par la poste à l’adresse suivante :



Hôtel de ville de Blainville

Direction générale et mairie

1000, chemin du Plan-Bouchard

Blainville (Québec) J7C 3S9



Le gagnant ou la gagnante du concours remportera une carte-cadeau de 100 $ de la chaîne de magasins DeSerres, qui lui sera remise par le maire de Blainville à l’hôtel de ville.



Renseignements :

Direction générale et mairie

Ville de Blainville

450 434-5209