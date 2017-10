Sainte-Thérèse remet une bourse d’excellence à deux athlètes thérésiennes

Lors de la séance du conseil du 2 octobre dernier, la Ville de Sainte-Thérèse a souligné les performances sportives de deux jeunes Thérésiennes, en leur remettant une bourse d’excellence, dans le cadre de sa Politique de soutien à l’athlète.



« Ces deux jeunes athlètes démontrent qu’en s’investissant dans leur sport et en déployant les efforts nécessaires, il est possible d’accomplir des exploits. Leur rigueur est tout à fait remarquable! Ainsi, le conseil municipal est heureux de les soutenir et de les encourager dans la poursuite de leur passion », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



Jade Pepin, nage synchronisée Âgée de bientôt 12 ans, Jade s’entraîne depuis plus de trois ans avec le Club Performance Synchro. L’esprit d’équipe et le côté artistique de la nage synchronisée sont ses vecteurs de motivation pour elle. Jade se démarque par sa flexibilité, la hauteur dans les figures, son charisme et son dynamisme.



Jade a participé à la Coupe Jeunesse 2017 où elle a terminé 2e en équipe, alors qu’elle a terminé 2e en équipe et 3e en solo à l’occasion de la Coupe du Président 2016. Elle a également participé aux Championnats canadiens 2017, une compétition de niveau national, lors de laquelle elle a terminé 6e en équipe.



En juin dernier, Jade a été sélectionnée pour faire partie de l’équipe du Québec 11-12 ans de Montréal. À la suite du camp d’entraînement, elle a participé à la Compétition Sync à Edmonton, où elle a remporté la 2e place en duo et en équipe.



Charline Huneault, cheerleading Âgée de 13 ans, Charline pratique son sport depuis plus de quatre ans avec les RND Élite Allstars. Le cardiovasculaire, la musculation, la souplesse et l’esprit d’équipe que lui procure le cheerleading la motivent au plus haut point. Ponctuelle et motivée, elle met beaucoup de temps à la pratique de son sport et ressent un réel plaisir à voir progresser ses résultats.



Lors de la saison 2016-2017, Charline a participé à plusieurs compétitions. Notamment, elle a remporté en équipe la 2e place au Big East Blast, à Ottawa, et la 3e place au Montréal Mayhem et au Cheercap. Charline est très fière de représenter le Canada au niveau international et aimerait un jour atteindre le niveau Summit/Worlds, le plus haut niveau de compétition.



Politique de soutien à l’athlète Instaurée il y a 9 ans, cette politique vise à souligner et à encourager la participation et la performance sportive des athlètes thérésiens. La Politique a également pour objectif de favoriser le développement personnel et sportif des athlètes en leur apportant une reconnaissance et un soutien financier. Consultez la Politique au www.sainte-therese.ca.