Si la création de sites web est désormais à la portée de tous, il n’en reste pas moins qu’avec l’avancée technologique et informatique des dernières années, avoir un site web ne suffit plus. Désormais, pour percer sur le web, il faut savoir optimiser son site grâce au référencement organique.

Mais qu’est-ce que le référencement organique?

Le référencement organique ou SEO (Search engine Optimisation) est en fait l’art de positionner un site ou une page web dans les premiers résultats des moteurs de recherches tels que Google grâce à divers techniques de marketing et une activité de veille continue.

Comment améliorer le référencement SEO de son site web?

1.L’art de créer du contenu attractif, pertinent et optimisé

Bien que la présentation de vos produits et de vos services soit au cœur de votre site web, il n’en reste pas moins qu’il est primordial de créer du contenu recherché et de grande qualité pour faire la promotion de votre entreprise.

Si vous croyez que la simple création d’un site comprenant quelques photos et cinq petits paragraphes de texte suffisent à vous placer en tête des résultats des moteurs de recherches, il est alors temps de repenser votre stratégie marketing.

Une des premières règles à respecter est d’écrire au minimum 350 mots pour chacune de vos pages. En effet, les algorithmes de Google ont besoin d’un contenu texte suffisant non seulement en quantité, mais également en qualité afin de définir la thématique de la page et démontrer que c’est un site professionnel de confiance.

Par la suite, il est essentiel de porter une attention particulière à la recherche de mot-clé. Pour cela, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez commencer en effectuant une recherche sur le web afin de trouver les termes reliés à votre domaine d’expertise qui sont le plus souvent recherchés par les internautes.

Une bonne tactique est de prendre note des mots-clés que vous suggère Google tout en bas de la première page des résultats de recherches. Si vous remarquez qu’il y a une réellement demande en lien avec ces mots-clés, n’hésitez pas à les insérer dans les pages de votre site web. Mais attention, les mots-clés que vous choisissez doivent avoir un lien logique avec votre page web. Vous ne pouvez en aucun cas traiter le mot-clé «jardinage» dans une page qui traite d’excavation ou de restauration. Google vous pénalisera de toute manière et la notoriété de votre site chutera.

Pour la recherche de mots-clés, vous pouvez également recourir aux outils web comme Google Adword, Moz, Semrush ou Ahref pour ne citer que ceux-ci. Ils vous permettent de connaître les mots-clés les plus recherchés selon le domaine d’expertise ainsi que le volume de recherche pour chacun eux. Ces outils sont particulièrement utilisés par les agences de marketing web lors de l’élaboration d’une stratégie SEO étant professionnelle et complète .

2.Diffuser du contenu pertinent en lien avec vos services grâce à un blogue

Votre site web est complété et vos mots-clés ont été habilement insérés dans vos textes. Afin d’augmenter votre visibilité auprès de vos clients cibles et augmenter votre notoriété sur le web, pensez à faire la création d’un blogue. Pourquoi? La réponse est bien simple. Les consommateurs apprécient avoir accès à de l’information juste en quantité suffisante afin de pouvoir prendre une décision éclairée par rapport à leurs besoins. En faisant l’ajout d’une section blogue sur votre site web, cela vous donne ainsi l’opportunité de fournir de l’information pertinente en lien avec vos produits et vos services tout en augmentant la portée de votre site.

Mais la gestion de votre blogue ne s’arrête pas à l’écriture d’article, bien au contraire. Pour chacun de vos textes, vous devez penser à faire la création de liens aussi appelés linkbuilding. Le linkbuilding est en fait une activité qui consiste à créer des liens externes dans le but de favoriser le classement de votre site sur les moteurs de recherche. Vous devez aussi veiller à faire la construction de backlinking. Cette étape constitue en fait à augmenter la crédibilité de votre site en effectuant des commentaires incluant un lien menant à votre propre contenu sur des blogues d’influence. Si les liens externes sont fort importants, il est également essentiel de faire la construction de liens internes. Ainsi, pour chacun de vos articles, faites au moins la création d’un lien qui renvoie à une page de votre site web.

3.Outil de référencement

Pour un référencement organique de qualité, vous devez aussi vous attarder aux balises, aux titres, aux sous-titres (H1 et H2) et autres éléments importants pour votre stratégie SEO . Ces outils permettent l’indexation de votre site sur les moteurs de recherche tout en optimisant votre visibilité. Encore une fois, soyez précis et juste. Utilisez les bons termes et mentionnez les informations pertinentes.