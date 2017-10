Inauguration du nouveau local de la Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines

Grâce au soutien de la Ville et de plusieurs partenaires sensibles à la cause, la Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines a inauguré, le 10 octobre dernier, un nouveau local sur la rue principale, facilement accessible à la population adolescente et aux parents.

Maintenant située au 225 boulevard Ste-Anne, face à la 5e Avenue, la Maison des jeunes (MDJ) de Sainte-Anne-des-Plaines souhaite poursuivre sa mission d’offrir aux adolescents de 12 à 17 ans des activités leur permettant de développer leur sens des responsabilités, le respect et l’entraide. Le local, aménagé entre autres d’une table de billard, de jeux vidéo et d’une cuisine, est ouvert de 16 h à 20 h, du lundi au samedi. Les jeunes peuvent venir s’y rencontrer et huit intervenants se relaient pour leur offrir de l’écoute et de l’accompagnement pour différents projets, devoirs et loisirs.

Le maire Guy Charbonneau s’est dit très heureux d’appuyer ce changement de lieu. « Les adolescents sont partie prenante de notre communauté. Les accueillir au cœur du village, c’est les accueillir au cœur de nos préoccupations. Avec la MDJ, on leur procure un endroit à leur image tout en leur donnant l’opportunité de s’engager dans des projets leur permettant de devenir des citoyens critiques et responsables. Rendre la MDJ plus visible est certainement un plus pour toute la population ». Par ailleurs, les parents sont aussi les bienvenus à la Maison des jeunes. Des conférences leur seront même destinées tout au long de l’année dont celle du 2 novembre prochain intitulée: comment parler de drogue avec son adolescent.

Pour être membre de la MDJ, il n’en coûte que cinq dollars et le jeune doit s’impliquer à raison de cinq heures de bénévolat et contribuer aux deux collectes de fonds et à la vente de billets pour le spectacle de Noël; activités qui servent à financer les activités de l’organisme.

Pour en savoir plus : www.mdjsadp.com