Le Service de sécurité incendie de Saint-Colomban célèbre ses 50 ans

Fondé en 1967, le Service de sécurité incendie de Saint-Colomban (SSISC) célèbre en 2017 ses 50 ans d’existence. Samedi dernier, le Service a tenu des portes ouvertes dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, suivies d’un 5 à 7 regroupant les pompiers qui ont servi au sein du SSISC au cours des dernières décennies.



« Nous en avons fait du chemin en 50 ans!, a déclaré le conseiller Steve Gagnon, responsable de la sécurité publique. Vous êtes aujourd’hui un Service à la fine pointe des techniques d’intervention, solidement organisé, formé, entraîné, bien équipé. Nous devons être fiers de ce que le SSISC est devenu et reconnaissants de tous les pionniers qui l’ont développé au fil des ans, pierre après pierre, pour l’amener au niveau d’excellence que nous connaissons aujourd’hui. »



« Je tiens à vous remercier, tous et chacun, de votre dévouement tout au long de vos années de service, a exprimé le maire de Saint-Colomban Jean Dumais. La population vous est incroyablement reconnaissante d’avoir assuré sa sécurité pendant ces 50 dernières années et de continuer de le faire toujours avec la même passion. »



« Votre attachement et votre appartenance au Service de sécurité incendie est fort et traverse le temps. Le Service laisse sans aucun doute sa marque sur les pompiers qui y passent. Et vous aussi, vous y avez laissé votre marque. Le SSISC a une âme, et c’est grâce à vous tous », a-t-il poursuivi.



Cette soirée a également été l’occasion de souligner le départ du directeur du Service de sécurité incendie, M. Nicolas Stival, qui occupera sous peu de nouvelles fonctions au sein du Service de la sécurité incendie de Saint-Jérôme, après avoir œuvré pendant près de 10 ans au sein du SSISC à titre de pompier, de capitaine puis de directeur.



« Que de belles aventures nous avons vécues ensemble, et ce, malgré des contextes parfois difficiles et chargés d’émotions où nous avons côtoyé la détresse de ceux que nous étions venus aider. C’est notre solidarité et notre esprit d’équipe qui m’ont permis de traverser toutes ces années en conservant toujours la même passion pour le métier de pompier. Merci à vous, chers collègues et amis », a exprimé M. Stival.



« Nicolas Stival a su imprimer sa marque sur le SSISC en seulement 15 mois au poste de directeur. Sa vision, entièrement partagée par la Ville : placer les citoyens et les contribuables au cœur des décisions sans jamais oublier la sécurité des pompiers. C’est un homme dynamique, un homme d’action. Quelqu’un qui n’a pas peur du changement et un chercheur de solutions. Bref, une perle pour le Service de sécurité incendie et pour la Ville de Saint-Colomban. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions », a conclu le maire de Saint-Colomban.



M. Stival quittera ses fonctions le 27 octobre 2017. Le capitaine à la prévention Christian Viau-Souligny assurera l’intérim jusqu’à ce qu’un nouveau directeur soit officiellement nommé.