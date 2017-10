Rosemère se démarque pour la qualité de son eau potable

À l'occasion du Symposium sur la gestion de l'eau tenu les 11 et 12 octobre derniers à Lévis, La Ville de Rosemère s’est vu remettre par Réseau Environnement une Attestation de trois étoiles pour la qualité supérieure de l’eau potable produite à sa station de traitement. Depuis plus de 15 ans, la Ville de Rosemère participe au Programme d’excellence en eau potable (PEXEP) et met en œuvre un processus d’amélioration continue afin d’offrir à sa population une eau de qualité supérieure, dans le respect de son approche de développement durable.



« C’est avec grande fierté que nous recevons cette Attestation, laquelle témoigne de l’engagement de la Ville à mettre au cœur de ses préoccupations la santé des Rosemèrois et Rosemèroises en leur offrant un service de qualité. Elle constitue également une très belle reconnaissance pour les six (6) d’employés de la station de traitement de l’eau potable de Rosemère, et je tiens à les remercier, ainsi que la directrice adjointe du Service de l’environnement et des infrastructures, pour la qualité de leur travail et le grand professionnalisme dont ils font preuve à tous les jours », a déclaré Madeleine Leduc, mairesse de Rosemère.