Tourisme Mirabel lance la démarche Mirabel Cyclobranchée

Tourisme Mirabel lance fièrement Mirabel Cyclobranchée un projet issu d’une démarche qui met en valeur l’utilisation du vélo et propose un réseau de corridors cyclables dans le but de faire découvrir Mirabel pour la beauté de ses paysages et de son univers agricole.



Grâce à l’appui de nombreux partenaires dont : le Carrefour jeunesse emploi, la Table de concertation communautaire mirabelloise, de Mirabel en forme et de Unis pour les tout-petits, un comité de travail dynamique a été formé afin de proposer le déploiement concerté d’un réseau cyclable sécuritaire et organisé qui met en valeur le territoire de Mirabel à titre de destination recherchée.



La réalisation de ce projet permettra précisément de relier les réseaux cyclables existants au parc linéaire du P’tit train du Nord. Une porte d’entrée sera aménagée pour offrir un accès cyclable reliant le parc linéaire et les deux parcs régionaux du territoire mirabellois, soit celui du Domaine-Vert et celui du Bois de Belle-Rivière. Ainsi, les cyclistes découvriront plusieurs des attraits touristiques et agrotouristiques de notre communauté et pourront se procurer des produits du terroir.



Mirabel Cyclobranchée est une suite logique des actions de Tourisme Mirabel qui avait lancé, en juin dernier, la toute première carte agrotouristique. Celle-ci visait à faire connaitre Mirabel comme une destination touristique incontournable dans les Laurentides. Ce projet proposera également des actions de mise en valeur de l’utilisation du vélo dans la communauté pour une vie physiquement active tout en favorisant l’achat local.



Mirabel Cyclobranchée s’inscrit dans une vision de développement stratégique régional qui valorise et soutient les producteurs locaux, qui favorise la création et le maintien d’un environnement de qualité favorable aux saines habitudes de vie et qui met en valeur nos richesses locales. Dans le cadre de ses travaux, notre comité a récemment amorcé une démarche proposant un plan stratégique de développement du réseau cyclable mirabellois.



Notons qu’en juin dernier, le projet Mirabel Cyclobranchée a remporté un prix régional ainsi qu’une bourse de 5 000 $ dans le cadre du Sommet organisé par l’Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des Laurentides (démarche CO-LAB).



Grâce à Mirabel Cyclobranchée, notre communauté sera dotée d’un grand programme de développement de l’activité cycliste pour tous.