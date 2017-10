Les ingrédients les plus performants pour hydrater votre peau en profondeur

Article commandité

Une partie essentielle de la beauté de la peau provient de la qualité de son hydratation. Il existe plusieurs ingrédients qui ont révélé leurs excellentes propriétés pour nourrir la peau en profondeur. Ces ingrédients issus des bienfaits de la nature stimulent les cellules de l’épiderme et favorisent leur capacité à absorber de l’eau. Ils laissent l’épiderme nourri et la peau fraîche tout au long de la journée.

L’huile de noix de coco

Celle-ci a d’excellentes propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques et anti oxydantes. Elle est par conséquent extrêmement bénéfique pour tous les types de peau. L’huile de coco hydrate, soigne et adoucit, et s’avère également idéale pour la beauté des cheveux, y compris les plus secs, car elle hydrate et nourrie la fibre capillaire.

Le beurre de karité

Extrait des fruits du karité, un arbre poussant dans les savanes d’Afrique de l’Ouest, ce beurre est très riche en vitamines E, A, mais aussi en acides stéariques et en acides oléiques. Il hydrate en profondeur et possède de bonnes propriétés anti-âge. Il est particulièrement indiqué pour les peaux sensibles, et a un effet apaisant sur les plus irritées.

Les actifs marins

Les algues agissent naturellement comme des filtres et absorbent les impuretés. Elles assurent également une hydratation de la peau en profondeur grâce à leur forte composition en eau. Extrêmement riches en minéraux, les actifs marins nourrissent la peau et lui procurent éclat et vitalité.

Le fucus va plus spécifiquement réduire les risques d’assèchement de l’épiderme. L’agar-agar a des propriétés anti rides et décongestionnantes et active la synthèse du collagène et de l’élastine, et améliore la souplesse et l’élasticité de la peau. L’algue rouge atténue les cernes en relançant la microcirculation sanguine. Il existe de nombreuses marques de cosmétique utilisant les algues, dont les produits Phytomer qui intègrent les actifs marins les plus performants dans les soins du visage.

L’aloe vera

Sa forte concentration en vitamines et minéraux en fait un excellent ingrédient pour favoriser la cicatrisation, la régénération cellulaire et l’hydratation. Il a également des propriétés anti-inflammatoires. L’aloe vera correspond bien aux peaux irritées ou à problème. Il prévient le vieillissement grâce à sa forte teneur en actifs anti radicaux libres.

L’avocat

Ce fruit est reconnu pour ses bienfaits pour la peau et est de plus en plus utilisé dans les cosmétiques. Il hydrate et adoucit l’épiderme en profondeur et lutte efficacement contre le vieillissement prématuré de la peau.