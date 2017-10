Les localités à l'Ouest-de-l'Île de Montréal où il fait bon vivre

Article commandité

De manière générale, Montréal est une ville particulièrement accueillante, où il est agréable de vivre. Si vous souhaitez y emménager, pourquoi ne pas choisir une des localités à l'Ouest-de-l'Île de Montréal ? Découvrez celles où il fait vraiment bon vivre !

Montréal

Vous préférez vivre dans la métropole ? Vous avez le choix entre les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Situés au nord-ouest de l'île de Montréal, ils offrent toutes les infrastructures nécessaires, pour toute la famille.

Avec environ 70.000 habitants, le premier comprend 3 des 22 grands parcs de la ville : le parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, le parc-nature du Cap-Saint-Jacques et le parc-nature du Bois-de-Liesse. Des endroits parfaits pour vos promenades, courses à pied, pique-niques et autres sorties en plein air ! Pierrefonds-Roxboro regroupe aussi de nombreuses écoles francophones et anglophones (13 primaires, 3 secondaires et 1 école professionnelle). Vous y trouverez aussi deux grandes bibliothèques.

Quant au second quartier, situé dans l’archipel d'Hochelaga, il abrite 20.000 âmes. Il comprend le Parc-nature du Bois de l’Île Bizard, avec une passerelle qui traverse les marécages. De plus, il propose trois écoles et un Cégep.

Dorval

Ensuite, vous pouvez aussi emménager à Dorval, une charmante ville d’environ 20.000 habitants. À seulement 15 minutes du centre-ville de Montréal et proche de l’aéroport Montréal-Trudeau, elle est tout à fait accessible en voiture, bus, train et avion.

En habitant à Dorval, vous profiterez de sa bibliothèque, de son Aréna, de ses centres sportif, culturel et communautaire, ainsi que de son musée d’histoire et du patrimoine. Et côté éducation, vous avez également du choix : commissions scolaires, école privée, écoles primaires et secondaires, et les écoles pour adultes.

Dollard-Des Ormeaux

Enfin, Dollard-Des Ormeaux est une ville de 51.000 habitants, également agréable à vivre. Son parc du Centenaire comprend un lac (avec 3 îles visitables) et tout un bout de forêt où se promener. En hiver, vous pouvez y faire de la luge, du ski de fond ou du patin. Et tout au long de l’année, de nombreux événements y sont organisés.

Par ailleurs, Dollard-Des Ormeaux propose une douzaine d’écoles primaires et secondaires, anglophones et francophones, privées et publiques.

Conclusion

Si vous cherchez des localités agréables et accueillantes, proposant des infrastructures de qualité, l'Ouest-de-l'Île de Montréal est idéal !