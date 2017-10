Les qualités d'un bon gestionnaire marketing en 2017

Article commandité

La mission d’un responsable marketing est de planifier et piloter les actions de marketing menées sur le marché occupé par l’entreprise, mais aussi sur celui à conquérir. Il occupe donc une place stratégique que ce soit à l’interne qu’à l’externe. Son recrutement doit ainsi mesurer ses capacités à remplir pleinement vos objectifs, voire davantage ! Voici donc les qualités indispensables qu’il devrait avoir.

Des connaissances précises dans son domaine

Il est évident que le gestionnaire marketing doit posséder des connaissances sur les consommateurs et le marché mais il doit aussi savoir guetter le moindre changement de comportement dans les habitudes d’achat. Son travail consiste en effet à effectuer une veille constante et entretenir une bonne relation avec la clientèle. La publicité par l’objet (les gadgets publicitaires) par exemple en est une des illustrations. Sa capacité d’observation et à créer de la valeur sont de réels atouts pour l’entreprise.

Une bonne capacité d’adaptation

Parmi ses qualités essentielles figure sa capacité à s’adapter à tout changement, à être réactif et synthétique. Il doit en effet savoir anticiper le marché, être capable d’en relever les données clés afin d’être en mesure de faire des propositions adéquates.

Clarté et précision

Ses propositions marketing doivent être claires et structurées pour davantage de cohérence. De plus, il doit avoir une réelle dimension artistique pour orienter ses collaborateurs dans la création des produits, emballages et dans l’élaboration de la communication à mettre en œuvre.

Innovation et curiosité

À l’affût des nouvelles tendances pour mieux satisfaire les clients, il doit être innovant et manifester une grande curiosité pour évoluer dans son domaine, le marketing, mais aussi dans les nouvelles technologies. Ses propositions seront d’autant plus pertinentes.

Sens du management

En pilote de la mise en œuvre de la stratégie marketing, il doit savoir conduire une équipe tout en instaurant une relation de confiance avec ses collaborateurs. Ses qualités d’écoute, de suggestions, son sens des priorités, d’optimisation du temps sont recherchées. Il élabore également un budget efficace qu’il gère avec précision.