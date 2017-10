Les produits écologiques pour l'entretien ménager sont-ils vraiment efficaces ?

Article commandité

Sensibilisés aux problèmes environnementaux, les Canadiens plébiscitent de plus en plus les produits écologiques pour l’entretien ménager privé, commercial et institutionnel. De nombreux produits inondent ainsi le marché avec leur cortège d’éco-étiquettes et d’ingrédients naturels. Mais sont-ils vraiment efficaces ? Pour le savoir, nous avons établi plusieurs critères d’évaluation.

Attention aux faux produits écolos !

Pas facile de s’y retrouver parmi les nombreuses informations véhiculées par les étiquettes des produits ménagers. Sachez que les seules certifications officielles vous garantissant un produit réellement écologique sont repérables au logo Ecologo, établi à l’initiative du gouvernement canadien ou Design for environnement établi par les États-Unis. Pensez à détecter les faux logos et autres faux éco-labels ! En cas de doute sur le produit, il faut être attentif à ce qu’il ait été vérifié par un organisme indépendant.

Un produit ménager écolo doit être biodégradable, or le logo biodégradable « selon les normes de l’OCDE » n’est soumis à aucune vérification, il est donc tout à fait aléatoire. Idem pour la mention « Non testé sur les animaux », elle n’engage que le fabricant.

Gage de qualité, l’emballage doit être recyclable, voire réutilisable. Un produit concentré évitera un conditionnement trop important en taille.

Se méfier des formules de marketing

On vous assure que tel produit est le préféré des Canadiens, qui vous le prouve ? Qu’il est issu de l’agriculture biologique (n’oublions pas qu’il s’agit d’un détergent !) ou qu’il contient des produits naturels inoffensifs, selon quelles normes ? Qu’il ne contient aucun phosphate alors que cela fait déjà longtemps qu’on ne les utilise plus dans l’industrie…

Une bonne efficacité selon le contexte

Les études menées dans le pays montrent que les produits écologiques sont réellement efficaces dans le cadre d’un entretien quotidien. Il faudra sans doute employer des produits différents selon la nature du nettoyage : certains sont efficaces pour les taches de graisse, mais pas de stylo, d’autres seront plus adaptés à l’élimination du calcaire.

Pour les gros travaux, ils seront tout de même moins redoutables que les produits détergents classiques. Ainsi, les entreprises auront intérêt à faire appel à un service de nettoyage commercial ainsi que lavage de vitres pour tout bâtiment à Montréal , ce qui n’exclut en rien le souci de protection de l’environnement.

Nettoyer ne veut pas dire parfumer

On a toujours envie que ça sente le propre. Or les odeurs des produits ménagers sont loin d’être naturelles, elles contiennent des phtalates ! Préférez les huiles essentielles.

Des méthodes de nettoyage respectueuses

Ne chauffez pas l’eau, préférez des produits qui s’utilisent à froid pour diminuer l’empreinte écologique. Trop de rinçages pour éliminer les résidus impactent également l’environnement.

Les produits, mais aussi les méthodes de nettoyage sont autant de critères à prendre en compte pour juger de leur efficacité.