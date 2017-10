Aperçu du calendrier 2017-2018 des concerts de l'Orchestre de Chambre McGill

Article commandité

Vous aimez la musique classique ? Vous appréciez les orchestres et leurs concerts mélodieux ? Les concerts de l'Orchestre de Chambre McGill sont faits pour vous ! Découvrez donc un aperçu des concerts proposés pour cette saison 2017-2018.

L’orchestre symphonique

D’abord, vous pouvez assister à un concert original par un orchestre de musique classique à Montréal en admirant l’Orchestre symphonique de McGill. Les 24 et 25 novembre 2017 à 19h30, l’orchestre jouera au Pavillon Strathcona (musique) sous la direction d’Alexis Hauser.

Vous y découvrirez des artistes talentueux, comme le compositeur Moe Touizrar (gagnant du Prix de composition Andrew Svoboda 2015-2016) et le violoncelliste Joshua Morris (lauréat du Concours de concertos de McGill 2016-2017). Les billets sont en vente sur internet, alors achetez vos places dès maintenant !

Notez qu’un autre concert symphonique aura aussi lieu le 20 janvier 2018, à 19h30.

L’orchestre de jazz

Amateurs de jazz, vivez un délicieux moment en assistant aux deux concerts de l’Orchestre de jazz de McGill. I Encadrés par le directeur artistique Joe Sullivan, ils auront lieu au Elizabeth Wirth Music Building, à 19h30 :

Le 28 février 2018 : œuvres de Billy Strayhorn et Duke Ellington.

Le 4 avril 2018 : interprétation de l’œuvre de Charles Mingus.

Les tickets sont également disponibles en ligne, par téléphone ou sur place.

Les concerts des classes

Enfin, vous pouvez aussi profiter de nombreux concerts gratuits tout au long de l’année, joués par les classes de la Chambre McGill.

Organisé chaque mercredi à 18h00 au Pavillon Strathcona (musique), le concert du secteur des cordes de McGill est géré par le coordonnateur Axel Strauss. Violions, contrebasses, guitares, violoncelles, etc. ces concerts feront vibrer votre corde sensible ! Profitez-en pour vous détendre devant un agréable concert après une dure journée de travail.

Et si vous aimez le piano, assistez aux concerts de la classe de piano ! Ils ont lieu plusieurs fois par mois, dans l’après-midi ou en soirée, et mettent en scène une classe différente à chaque représentation. Ces concerts se tiennent dans le Pavillon Strathcona (musique) ou dans le Elizabeth Wirth Music Building. Et les 26 novembre 2017 et 25 mars 2018, la Chambre McGill organise même deux concerts marathons de la classe de piano !

Conclusion

Pendant la saison 2017-2018, profitez donc des nombreux concerts proposés par l'Orchestre de Chambre McGill ! Consultez leur site pour découvrir le calendrier complet.