Pourquoi est-ce important de soigner rapidement les verrues plantaires ?

Fréquentes et contagieuses, les verrues plantaires ont deux formes différentes : la verrue myrmécie (profonde et unique) et la verrue superficielle (un ensemble de verrues non douloureuses). Si elles disparaissent spontanément dans un délai compris entre plusieurs mois à deux ans, elles sont cependant contagieuses, voire douloureuses. Le mieux est de pouvoir s’en débarrasser rapidement.

Les différents types de verrues plantaires

La verrue myrmécie est sensible à la pression. Vous ressentez une douleur vive lors de la marche, quant au sport, inutile d’y songer ! Visuellement, la cornée est épaissie et elle est piquetée de points noirs.

La verrue superficielle quant à elle n’est pas douloureuse. Elle a l’aspect d’un durillon et se localise sur la face plantaire ou les orteils. Il ne faut pas la confondre avec un cor ou un granulome. C’est pourquoi vous aurez intérêt à consulter un podiatre afin qu’il pose le bon diagnostic.

Pourquoi faut-il agir ?

La verrue est provoquée par un virus, le papillomavirus, qui provoque la multiplication anormale de cellules. À la longue, celles-ci provoquent une excroissance, la verrue. Celle-ci est protégée par la formation d’une couche de la cornée qui la recouvre.

De nombreuses personnes sont touchées, notamment les enfants et les adolescents fréquentant des lieux collectifs et humides types piscines, salles de gym, douches communes.

Le problème est que les verrues sont très contagieuses. Si vous ou votre enfant marchez pieds nus à la maison, elles vont rapidement se propager et se multiplier chez les autres membres de votre famille.

Quels sont les traitements ?

Les verrues disparaissent spontanément au bout de longs mois, le temps de contaminer en fait ! De plus, certaines sont douloureuses. Il faut donc prendre le problème à bras le corps.

Des solutions à l’acide salicylique fortement dosées peuvent en venir à bout. Seulement, le traitement est long (plusieurs mois) et fastidieux. Le produit décape progressivement, à la manière d’une exfoliation. Il faut aussi savoir adapter ce traitement à la zone touchée : l’acide doit être moins concentré sur la voûte plantaire où la peau est plus fine.

Ce type de traitement ne convient pas non plus à tout le monde : il est notamment déconseillé aux enfants, les femmes enceintes et les diabétiques.

La cryothérapie est bien plus rapide et radicale. C’est la technique de l’éradication par le froid. Seul un podiatre pourra entreprendre ce type de traitement qu’il adaptera à votre cas.