Les éléments essentiels d'une vidéo publicitaire impactante en 2017

Article commandité

Une vidéo a l’avantage d’être plus impactant qu’une bannière publicitaire dans la mesure où elle engage 4 fois plus le consommateur. Accessible à tous les annonceurs, elle est un outil de communication et de notoriété essentiel pourvu que l’on choisisse le bon format et que le message soit adéquat.

Le format

Le format dépend du support où il sera diffusé. Sur internet, quelques secondes suffisent pour capter l’attention des internautes. Pour commencer, un teaser de 15 secondes évitera l’effet répulsif de la bannière et vous permettra de multiplier les achats d’espace pour augmenter votre visibilité. Il faut en effet privilégier le trafic, notamment via les réseaux sociaux. Bien sûr, en 15 secondes, il ne sera question que d’une communication visant la notoriété de votre enseigne.

Passez ensuite à un format plus explicatif de 90 secondes, voire plus. Si vous diffusez sur internet, il y a moins de contraintes que sur un autre média, la télévision en particulier.

Notez que si les formats évènementiels ont un fort impact, le message principal risque d’être occulté.

Le rythme, plus important que le format

Pour conserver l’attention, il faut prévoir des stimuli jusqu’au pack shoot, c’est-à-dire le produit ou le service proposé. Autrement dit, faire envie de bout en bout.

La communication

Votre film doit rapidement mettre en avant votre produit ou service. Il doit être clairement identifiable au moyen de votre logo ou de votre charte graphique et proposer un lien vers votre site, ou du moins tout autre moyen incitatif : un call to action, un call back, un jeu concours, des bons de réduction, voire d’autres vidéos additionnelles. Il est impératif que le consommateur passe à l’acte.

La qualité de l’image

Il en va de votre image ! Votre vidéo doit être de qualité professionnelle. Pour cela, vous choisirez du matériel technique à la pointe que ce soit pour la prise de vue que pour le son. Pour un bon tournage, votre équipement comprendra un véhicule de production, différentes lentilles, du matériel de stabilisation ou de glissement sur rail pour la caméra portative.

Le montage et l’intégration d’éléments graphiques sont tout aussi importants pour la réussite de votre projet.

Un service de production vidéo, tournage et montage de vidéo corporative et publicitaire pourrait amplement vous soulager. En plus, un professionnel pourra vous proposer toutes ses idées, les coûts seront respectés et vos délais également.