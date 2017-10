Apprendre la guitare ou la guitare basse : comment se décider ?

Article commandité

La guitare acoustique, appelée aussi guitare sèche, et la basse n’ont pas du tout le même rôle : l’une sert à soutenir la mélodie tandis que l’autre sera plus rythmique. Alors que choisir ? Cela dépend du style musical que vous aimez et de vos propres objectifs : intégrer un groupe ou jouer en solo !

La guitare basse pour jouer au sein d’un groupe

Instrument au nombre de cordes évolutif, la basse comprend moins d’octaves. Avec 4 cordes, vous jouerez du métal et du rock, avec 5 du black métal, avec 6 cordes du rock progressif ou du jazz moderne, avec 7 du jazz… Cette guitare accompagne idéalement la batterie à qui elle donne le rythme. Il faut d’ailleurs tendre l’oreille pour la distinguer.

Ses cordes pincées et plus grosses que la guitare sèche produisent un son grave, à l’instar de la contrebasse dont elle est inspirée. Elle se rapproche ainsi davantage de la guitare électrique que de la guitare sèche, mais la guitare électrique reste plus polyvalente cependant. En effet, la basse demeure un instrument d’accompagnement. Elle est conçue pour jouer au sein d’un groupe. Les joueurs de basse sont d’ailleurs assez recherchés. Ceci dit, dans le funk et le jazz, le bassiste peut aussi tenir le rôle de soliste ou de mi- soliste. Certains sont d’ailleurs très célèbres.

Les puristes affirment que l’apprentissage de la basse est plus facile si l’on sait jouer de la guitare sèche. Elle requiert, c’est vrai, une plus grande gymnastique des doigts et une certaine dextérité tactile. Mais rien ne vous oblige toutefois à en passer par là.

La guitare acoustique ou sèche pour jouer en solo

Avec ses sept cordes, la guitare acoustique produit un son aigu destiné à soutenir la mélodie. La multiplication des cordes la rend peut-être plus complexe car elle autorise davantage de combinaisons possibles.

Mais elle est l’instrument des musiciens solos par excellence. D’ailleurs, vous pourrez jouer différents styles musicaux : pop, folk, jazz ou classique. Et si vous optez pour la guitare électrique, vous jouerez alors aussi du rock, du blues, du métal ou encore du shred , plus rapide, selon vos goûts.

Difficile alors de trancher. Le mieux est de suivre des cours de guitare qui couvrent une grande variété de styles musicaux, votre formation sera plus complète et vous pourrez tout jouer.