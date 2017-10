Rencontrez le pilote NASCAR Alex Tagliani à Bois-des-Filion le soir de l’Halloween

Tagliani conduira sa voiture de course n° 18 dans les rues de la Ville de Bois-des-Filion pour sensibiliser le public à #MaCitrouilleTurquoise, une initiative favorisant l’Halloween sécuritaire pour les enfants souffrant d’allergies.

Le projet de ma citrouille turquoise a été lancé aux États-Unis en 2014 pour sensibiliser les gens aux problèmes d’allergies alimentaires et à l’anaphylaxie chez les enfants en faisant la promotion de leur offrir des gâteries sans surprise lors de leur passage de maison en maison au cours des célébrations de l’Halloween. Plus de 100 000 enfants québécois souffrent d’allergies, et l’initiative lancée par Allergies Québec permet aux enfants de passer l’Halloween en toute sécurité en sélectionnant les résidences qui affichent l’étendard #MaCitrouilleTurquoise ou celles qui placent une citrouille turquoise sur le seuil de leur porte. Alex Tagliani, pilote québécois de course automobile qui souffre d’allergies graves aux arachides et aux noix, s’est engagé cette année dans la campagne #MaCitrouilleTurquoise, afin de mieux faire connaître cette initiative qui permet à ces enfants de fêter l’Halloween en toute sécurité.



« L’initiative #MaCitrouilleTurquoise est très importante pour les enfants souffrant d’allergies alimentaires, car elle leur permet de partager dans la sécurité les célébrations de l’Halloween, a déclaré Alex Tagliani. Les enfants aiment s’amuser en groupe et l’Halloween est une fête pour ces tout-petits. Nous créons une nouvelle tradition avec cette initiative, mais nous devons relayer ce message à un plus grand nombre de gens. La moitié du plaisir des enfants lors de cette soirée est de ramasser des gâteries. L’autre moitié est de fouiller dans le sac de retour à la maison. Cependant, les parents des enfants souffrant d’allergies alimentaires doivent, par prévention, retirer ce plaisir à leurs enfants. Les parents qui accompagnent leurs tout-petits le soir de l’Halloween devraient avoir sur eux un auto-injecteur d’épinéphrine à titre préventif. »



Tagliani, un membre du Temple de la renommée du sport motorisé canadien, part de nouveau en croisade en ce mois d’octobre en se joignant aux autorités de la Ville de Bois-des-Filion pour un défilé avec des enfants et pour les enfants en fin d’après-midi de l’Halloween. Les activités comprennent du maquillage pour enfants offert par la Ville de Bois-des-Filion le 31 octobre, de 15 h à 17 h 30, au Chalet de citoyens situé au 30, montée Gagnon, à Bois-des-Filion (Québec) J6Z 2L1. Par la suite, Alex conduira sa voiture NASCAR EpiPenLowe’s-St Hubert-Spectra Premium de la montée Gagnon jusqu’à l’avenue de l’Érablière pour une parade d’un kilomètre et demi. Une voiture de patrouille de la police et un camion d’incendie de la Ville de Bois-des-Filion précèderont le cortège. Le camion atelier de l’équipe Tagliani Autosport/22 Racing sera également de la partie. Plus tôt en semaine, une cinquantaine de citrouilles fournies par le marché local IGA de la famille Girard auront été peintes en turquoise et livrées précédemment aux résidences de l’endroit.



Allergies Québec invite les occupants de toutes les résidences de Bois-des-Filion et de toutes les municipalités du Québec à suivre le mouvement #MaCitrouilleTurquoise en affichant l’étendard ou en plaçant une citrouille turquoise sur leur palier pour indiquer qu’ils donnent des gâteries non alimentaires afin que les enfants souffrant d’allergies puissent participer en toute sécurité à la fête de l’Halloween.