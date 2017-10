Conseils pour bien choisir votre clinique dentaire

L’expérience et les compétences : choisissez un dentiste qui est inscrit à l’Ordre des dentistes du Québec et qui possède une certaine expérience. Si possible, optez pour une clinique qui emploie au moins 2 dentistes. Les horaires d’ouverture seront plus flexibles et, si vous avez des enfants, ils pourront recevoir leurs soins simultanément.