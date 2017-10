Comment choisir un entrepreneur en revêtement extérieur ?

Article commandité

Il est important de prendre soin du revêtement extérieur de votre maison. Avec le temps, les variantes de température et nos hivers robustes, le revêtement des maisons finit par s’abimer et perd de son éclat. Malgré toutes les précautions prises et tous les entretiens réalisés à l’extérieur de nos demeures, le temps laisse son empreinte. Les conseils d’un expert en revêtements extérieurs peuvent nous épargner de grands travaux, car il n’est pas toujours nécessaire de tout refaire. Souvent, un resurfaçage ou la correction de quelques imperfections s’avèrent suffisants.

En fait, la première étape consiste à examiner les zones extérieures de la maison qui nous semblent problématiques ou dont l’apparence appauvrit l’allure générale de notre demeure au-dehors. Ensuite, vous devrez choisir un professionnel de confiance qui viendra évaluer l’ensemble du projet et vous guider dans les modifications à apporter.

Évidemment, plus un entrepreneur est spécialisé dans un segment de rénovations, plus son expertise se renforce au fil du temps. En choisissant une entreprise certifiée qui se consacre majoritairement au revêtement extérieur, vous multipliez vos chances d’être guidé efficacement. La longue expérience de l’équipe (souvent issue de la famille), vous assure d’être conseillé judicieusement dans la nature des travaux à réaliser, les enduits à privilégier selon votre type d’habitation, les parties à couvrir, vos besoins, votre budget, et cetera.

Une fois cette étape franchie, vous pouvez maintenant voir avec les spécialistes, selon vos attentes, quels sont les travaux et les matériaux les mieux adaptés pour revêtir l’extérieur de votre habitation.

Revêtement de crépi : décoratif et utile !

Le crépi constitue l’un des revêtements les plus utilisés pour recouvrir le béton des murs de fondation. Protecteur de votre infrastructure contre les intempéries, il favorise les échanges gazeux avec l’extérieur et agit comme un renfort phonique et thermique. Cette couche de finition idéale pour les nouvelles constructions ou pour redonner de l’éclat au crépi devenu terne présente plusieurs options fort intéressantes dans ses couleurs, et de belles variantes dans son application (pistolet, éponge, etc.).

Restauration et resurfaçage

Le scellage de fissures superficielles évite les infiltrations d’eau. Un léger effritement à certains endroits ou des coins abimés nécessitent un simple resurfaçage consistant à appliquer uniformément une mince couche de crépi. Si la détérioration est plus importante, les étapes le deviennent inévitablement aussi. Aptes à déterminer le degré de gravité de l’état de votre fondation, de vos escaliers ou de vos murs extérieurs, les spécialistes en recouvrement vous conseillent avec compétence sur les méthodes et enduits à privilégier dans les différentes situations.

Enduit acrylique

Idéal pour les endroits soumis aux sels de déglaçage, l’enduit acrylique permet une excellente étanchéité et procure un aspect esthétique durable au béton. Encore une fois, selon l’emplacement des travaux à effectuer, le spécialiste en revêtement extérieur vous conseille concernant les meilleures options pour votre surface à couvrir.

Réparation de fissure par injection

Divers types de fissures de béton peuvent apparaître au gré du temps. Leurs causes sont nombreuses et variées. On dit des fissures qu’elles sont actives ou passives selon qu’elles se stabilisent après un certain laps de temps (plus ou moins un an selon les causes) ou qu’elles s’aggravent. Les propriétaires doivent, idéalement, faire vérifier les brèches dès qu’elles surviennent afin d’agir en prévention de problèmes plus importants. Dans tous les cas, une fissure doit être stabilisée avant la réparation. Si c’est votre cas, renseignez-vous sans attendre auprès des experts du domaine afin de prendre une décision éclairée et d’agir dans les meilleurs délais.

Une consultation ne vous engage à rien et peut redonner fière allure à votre extérieur tout en protégeant votre habitation des caprices du temps et de l’usure naturelle. Pensez-y !