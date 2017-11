Vivre dans un studio, c’est choisir un environnement tout inclus.

Le nouveau site résidentiel pour retraités, l'Orée du faubourg à Boisbriand, vous offre la possibilité de vivre la grande vie dans un appartement de style studio.

Avec une salle à manger de type restaurant qui offre un service aux tables, un espace lounge pour relaxer entre amis et de nombreux espaces d’activités et de détente, il n’en faut pas plus pour pour y vivre la grande vie.