Desjardins remet 20 000 $ au Club Fondeurs-Laurentides

Le 3 novembre dernier, Les caisses Desjardins des Laurentides ont remis un chèque de 20 000 $ au club Fondeurs-Laurentides, soit le 2e versement d’une entente de 5 ans, qui permet à l’organisme sportif de poursuivre le développement d’une infrastructure de ski de fond de haut niveau établie à la station Sommet Morin-Heights à Morin-Heights.



Cette aide financière a également pour but de soutenir le club dans une démarche d’accréditation de cette piste de ski de fond d’une distance de 5 km par la Fédération internationale de ski. Ces aménagements permettront de hausser la performance des athlètes du club Fondeurs-Laurentides et autres coureurs de ski de fond ainsi que de tenir des compétitions de calibre régional, provincial et national.



Ces aménagements contribueront également à encourager les jeunes athlètes à combiner le sport et l’éducation de façon positive, motivante et avec succès par l’entremise du programme sportsétudes de la Polyvalente Saint-Jérôme.



« Nous sommes très fiers du soutien financier des Caisses Desjardins dans ce projet qui nous est cher. Le développement de nos athlètes est largement attribuable à ce projet de piste. Nous remercions les Caisses Desjardins de croire en ce projet et d’investir dans sa réalisation », de déclarer messieurs Marc Desjardins et Éric Bouin, co-promoteurs du projet pour le club FondeursLaurentides.