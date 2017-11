Article commandité

On insiste de plus en plus sur l’importance d’une bonne visibilité en ligne, notamment pour les professionnels. Pourtant, encore 29% des PME américaines et 49% des PME françaises n’ont pas de site web ! Mais quels risques encourt une entreprise sans site internet en 2018?

Un manque de crédibilité

D’abord, un site web offre de la crédibilité à une entreprise. Des études ont même révélé que la plupart des consommateurs avaient une image plutôt défavorable des sociétés sans site internet, par rapport à celles qui en possèdent un.

Ne pas avoir de site en 2018 donne une image moins professionnelle, moins moderne et moins efficace. En bref, la crédibilité de la compagnie en pâtit. Si vous souhaitez que votre entreprise ait enfin son propre site internet pour paraître plus crédible, optez pour les services de spécialistes en création de sites web.

Une visibilité limitée

Ensuite, notez qu’un site internet permet de mieux contrôler votre image. Puisque la grande majorité des personnes naviguent sur la toile, y compris sur leurs mobiles, les informations sont accessibles partout et à tout moment. Il est dans votre intérêt de renvoyer la meilleure image (digitale) possible.

Pour cela, un site professionnel est un moyen efficace ! Il sert également de carte de visite et de vitrine à votre entreprise.

Une faible accessibilité

Par ailleurs, une entreprise n’ayant pas de site web semble moins accessible, voire moins concrète. En 2018, encore plus que les années précédentes, les internautes (clients, prospects, candidats à l’embauche, etc.) souhaiteront obtenir des informations sur les sociétés avant de leur accorder leur confiance.

Or, une société sans site paraît trop distante et abstraite pour être fiable. Mieux vaut donc inspirer confiance grâce à un site professionnel !

Des ventes manquées

Enfin, sachez que 85% des Québécois de 18 à 64 ans font des recherches sur internet avant d’acheter. Si votre entreprise souhaite vendre ses produits et rivaliser avec la concurrence, elle peut difficilement se passer d’un site web.

En effet, si vous n’avez pas de site, les consommateurs tombent sur ceux de vos concurrents pendant leurs recherches. Cette faible visibilité sur la toile entraîne donc un manque à gagner pour vous. La solution est alors d’avoir votre propre site web et de l’utiliser pour booster vos ventes !

Conclusion

Si vous n’avez pas encore de site internet pour votre entreprise, il faudra absolument en prévoir un pour 2018 !