5 avancées technologiques des soins médicaux ces dernières années.

Les avancées technologiques en matière de médecine et de soins de santé sont très nombreuses, et améliorent toujours plus le quotidien des patients. Voici un aperçu des dernières innovations dans les soins médicaux.

La réalité augmentée

Il existe aujourd’hui des lentilles de contact digitales capables de mesurer le taux de glucose sanguin à partir de larmes, très utile dans le traitement du diabète. Il existe également des applications qui permettent aux chirurgiens, pendant les opérations, de voir au travers de certaines structures anatomiques comme les vaisseaux sanguins du foie, sans pour autant avoir à ouvrir l’organe. Ces avancées technologiques constituent des pas importants vers des opérations plus précises et des traitements plus pertinents.

L’impression 3D

Dans le secteur des biotechnologies, les chercheurs travaillent sur l’impression 3D de cellules vivantes. Des organes simples, du matériel ou encore des médicaments verront bientôt le jour et révolutionneront sûrement les traitements médicaux de demain.

Les applications

La technologie au service des changements de comportements est quant à elle déjà une réalité de tous les jours. On peut aujourd’hui se procurer des flacons de médicaments qui deviennent bleus lorsqu’il est l’heure de les prendre, ou rouges lorsqu’une prise a été ratée. Il existe aussi des capteurs minuscules qui, une fois placés dans les pilules, peuvent envoyer des données concernant la digestion au médecin.

Sans parler des nombreuses applications faisant la promotion d’un mode de vie sain, comptant les calories dépensées lors de séances d’exercice, ou permettant de mieux maîtriser la quantité d’eau bue au quotidien par exemple.

Les diagnostics en temps réel

Connaissez-vous le iKnife ? Développé par un chercheur londonien, ce dernier utilise une vieille technologie : un courant électrique chauffe les tissus et pratique des incisions avec des pertes sanguines minimales. La fumée créée par ce couteau high-tech est ensuite analysée par un spectromètre qui va détecter les différentes composantes de l’échantillon de tissus, et repérer instantanément les anomalies. Un outil innovant qui va réduire de manière significative la durée des opérations chirurgicales.

La radiologie multifonctionnelle

Des machines sont en cours de développement et pourront détecter problèmes médicaux divers, biomarqueurs et symptômes en une seule prise de radio.

Toutes ces avancées technologiques font petit à petit leur apparition dans les protocoles de soins médicaux.