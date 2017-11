Qu’est-ce que la dentisterie esthétique?

Article commandité

Normalement, la dentisterie s’occupe de tout ce qui concerne la santé bucco-dentaire. Toutefois, certaines personnes ne sont pas satisfaites de l’apparence de leurs dents, même si leur bouche est en santé. Le sourire est un aspect important par rapport à l’apparence d’une personne, mais il arrive que les dents ne soient pas aussi belles qu’on le voudrait, et on est alors porté à cacher son sourire pour camoufler ces petits défauts.

Vos dents sont peut-être jaunâtres, pas assez longues ou pas assez droites, un peu ébréchées ou réparées avec un plombage gris. Pour régler une partie de ces problèmes, vous pouvez avoir recours à une restauration ou à des traitements d’orthodontie, mais d’autres ont simplement recours à la dentisterie esthétique.

Le blanchiment des dents

De nos jours, tout le monde veut un sourire d’un blanc impeccable, même si les dents ne sont pas nécessairement d’une blancheur étincelante au naturel. Par ailleurs, plusieurs activités du quotidien contribuent à tacher la surface de l’émail des dents. La consommation de tabac, de café et de certains aliments est notamment à l’origine de dents qui présentent une certaine coloration. D’autres facteurs liés à l’âge, aux médicaments ou à la consommation de fluor peuvent également avoir des répercussions sur la couleur des dents.

Pour blanchir les dents, le dentiste utilise le plus souvent un traitement à base de peroxyde sous forme de gel. Ce dernier est appliqué sur les dents avec soin pendant un certain temps. Il s’agit d’un traitement qui n’use pas la dentition. Il se peut que les dents ou les gencives soient légèrement sensibles pendant quelques jours après le traitement. De plus, selon le niveau de coloration, le blanchiment aura un effet variable sur les dents.

Vous devez également savoir que certaines taches dentaires sont plutôt causées par la plaque ou le tartre. Dans ce cas, un nettoyage suffira pour que votre dentition retrouve son éclat normal.

Les plombages blancs

Étant donné qu’ils sont moins coûteux, les plombages en amalgame métallique et gris sont davantage utilisés, surtout au fond de la bouche. Comme ils ne sont pas très esthétiques, il se peut que vous vouliez les remplacer par un composite qui correspond à la couleur de vos dents. Ce composite est d’ailleurs souvent utilisé pour réparer les dents qui se trouvent à l’avant de la bouche.

Grâce aux améliorations techniques, il est possible depuis plusieurs années déjà d’utiliser le composite sur des molaires. Ces dernières sont très utilisées pour la mastication; les plombages qu’elles subissent doivent donc résister à l’usure. Heureusement, le composite est maintenant suffisamment solide pour cela. Par conséquent, les plombages peu esthétiques disparaissent pour ne laisser que des dents blanches.

En somme, pour retrouver un sourire éclatant, vous pouvez bénéficier de traitements dentaires esthétiques qui associent le blanchiment des dents et le remplacement de vos plombages en amalgame par du composite. Grâce à cette combinaison, vous pourrez enfin montrer votre vraie personnalité au monde entier et cesser de vous cacher. Il ne vous restera plus qu’à vous concentrer sur ce qui compte pour vous!