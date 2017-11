Conseils pour protéger votre auto en hiver

Article commandité

Quel plaisir de pouvoir stationner votre voiture dans un abri d’auto qui la protège des intempéries en saison hivernale! Ne plus avoir à déneiger, à déglacer et à pelleter vaut tout l’or du monde. Mais si votre abri tempo n’est plus tout jeune, vous pouvez vous procurer une toile de remplacement qui sera beaucoup plus durable que celle que vous possédez présentement.

Toile de remplacement pour abris d’auto

Vous avez acheté votre abri d’auto il a y seulement quelques années et la toile s’est détériorée? Si votre structure d’abri tempo est encore très bonne mais que votre toile est déchirée par endroits, trouée ou abîmée de partout, rien ne sert de vous racheter un abri d’auto tout neuf à gros prix.

Pour sauver dans les coûts, procurez-vous plutôt une nouvelle toile complètement neuve mais qui sera beaucoup plus résistante et durable que celle qui était proposée avec votre structure. Mais n’achetez pas celle-ci dans n’importe quel magasin qui vend des toiles faites en Chine, et dont le tissu n’est absolument pas solide et durable. Peut-être que le prix est bas, mais leur mauvaise qualité fera en sorte que ces toiles briseront après à peine un an d’utilisation.

En effet, le tissu des toiles d’abris d’auto offertes dans les grands magasins est en général peu résistant et n’offre pas une protection adéquate contre les durs hivers québécois. Peu épaisses, ces toiles s’abiment facilement, leurs coutures ne sont ni solides ni étanches, tandis que le plastique des fenêtres est mince et facilement déchirable. À la moindre tempête de verglas, la glace fera se déchirer le bas de la toile ou d’autres parties de celle-ci, les œillets se détacheront tandis que les attaches seront peu fiables.

Des entreprises spécialisées peuvent confectionner des toiles d’abris d’auto de remplacement de toutes formes et grandeurs, pour toutes marques d’abris et pour tous les types de structures.

les toiles sont confectionnées avec soin et disposent de coutures solides, d’attaches fortes, de fenêtres épaisses et de renforcements aux endroits stratégiques. Elles pourront protéger votre véhicule pendant de très longues années et supporter les durs hivers sans se briser ou s’abîmer!

Réparation de toiles d’abris d’auto

Votre toile d’abri d’auto est déchirée par endroits? Ses fenêtres de plastique sont trouées? Le bas de la toile est en morceaux? Il manque des œillets? Il n’est pas absolument nécessaire de la remplacer puisqu’une réparation pourrait la remettre à neuf à très bon prix. Dans le doute, amenez celle-ci à notre atelier pour un examen.

La qualité des réparations effectuées rendront votre toile beaucoup plus solide et durable qu’elle ne l’était. C’est un petit investissement pour un maximum de durabilité.

Pour une réparation ou un remplacement de toile d’abri d’auto, consultez les spécialistes!