Arbres Canada, la Ville de Saint-Colomban et l'école des Hautbois célèbrent une initiative de verdissement

Ce jeudi, des représentants d’Arbres Canada, l’organisme à but non lucratif de plantation d’arbres le plus important au Canada, l’école des Hautbois et la Ville de Saint-Colomban se sont réunis pour célébrer un projet de verdissement du terrain de l’école des Hautbois.



Grâce au support généreux de STAPLES Advantage, la Ville de Saint-Colomban a planté plus de 70 arbres et arbustes. Ce projet fournira des abris et des zones ombragées dont les étudiants pourront profiter lors des journées caniculaires. En plus de fournir de l’ombre, ce projet joue un rôle important en enseignant aux élèves les avantages écologiques que la plantation de ces arbres et arbustes apporte à l’environnement.



Cette initiative de verdissement fait partie du programme Verdissement des terrains d’écoles d’Arbres Canada et ne serait pas possible sans le support de STAPLES Advantage.



« Partout à travers le monde, les arbres sont un symbole de croissance, force, durabilité, espoir et paix. Avec le programme Verdissement des terrains d’écoles, nous sommes capables de faire une différence dans la vie des jeunes et d’enseigner l’importance de notre environnement aux enfants qui seront les leaders de demain », a déclaré Mike Rosen, président d’Arbres Canada.