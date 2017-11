Michel Louis Beauchamp renouvelle son mandat à la direction générale du Collège Lionel-Groulx

Michel Louis Beauchamp a vu son mandat de directeur général du Collège Lionel-Groulx renouvelé hier soir lors du conseil d’administration grâce à une décision unanime de ses membres. Ce verdict a été appuyé par un vaste processus de consultations où tous les avis émis ont été favorables.

Michel Louis Beauchamp a accueilli la nouvelle avec fierté et humilité. Il a tenu à souligner à l’ensemble de la communauté collégiale qu’il s’engage à consolider le climat de travail respectueux, la vision humaniste et citoyenne et le désir commun d’être une institution qui contribue au développement de la société.



Pour Samuel Bergeron, président du conseil d’administration, Monsieur Beauchamp est un atout important pour le cégep qui célèbre cette année son demi-siècle d’existence. « Sa vision stratégique et actuelle devrait permettre au Collège Lionel-Groulx de se positionner comme un acteur en enseignement supérieur innovant et bien implanté dans son milieu. »



Monsieur Beauchamp entamera ainsi son deuxième mandat de cinq ans, qui débutera officiellement en mai 2018.