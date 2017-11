Sainte-Thérèse installe sept nouveaux défibrillateurs

La Ville de Sainte-Thérèse annonce l’implantation de sept nouveaux défibrillateurs externes automatisés (DEA) sur le territoire et dans certains véhicules du Service de sécurité incendie. Sauvant des vies, cet appareil surveille les battements cardiaques et administre une décharge électrique au cœur pour en rétablir le rythme chez une personne en arrêt cardiaque.



Deux nouveaux défibrillateurs externes automatisés disposés au Cabaret BMO Sainte-Thérèse et à la Maison de l’emploi s’ajoutent à ceux déjà en place à la Maison du citoyen, à l’hôtel de ville, à la bibliothèque, aux ateliers municipaux, au centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville et au parc Richelieu (en période estivale).



Quant aux véhicules du Service de sécurité incendie, cinq de plus sont désormais munis de ces nouveaux appareils, portant à sept le nombre de véhicules municipaux équipés de défibrillateurs externes automatisés.



À chaque lieu où se trouve un appareil, des personnes sont formées pour l’utiliser. En revanche, Stéphane Dufour, chef de division intervention et projets spéciaux du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse, indique que « dans l’attente de l’ambulance, cet équipement est un atout pour toute personne formée ou non en secourisme. Tout le monde peut très bien l’utiliser en suivant les instructions écrites et sonores à même l’appareil ».



« Il faut se rappeler que les chances de survie d’un concitoyen subissant un arrêt cardiaque augmentent grâce à l’utilisation d'un défibrillateur externe automatisé et aux manœuvres de réanimation cardiorespiratoire. En mettant à disposition ces appareils dans des lieux publics achalandés de la ville, nous souhaitons favoriser le bien-être de la population et le sentiment général de sécurité des Thérésiennes et des Thérésiens », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



Le temps est précieux La Ville de Sainte-Thérèse rappelle les étapes à suivre pour améliorer les chances de survie d'une personne en cas d'arrêt cardiaque : › Reconnaître les symptômes; › Appeler immédiatement le 9-1-1 ou les services d'urgence; › Exécuter les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire; › Administrer la défibrillation; › Assurer l'hospitalisation et la stabilisation.