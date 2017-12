Exposition spéciale Mission Noël: le Cosmodôme atterrit à Blainville!

Près de 400 personnes ont assisté au vernissage de l’exposition spéciale Mission Noël, qui se déroule jusqu’au 6 janvier à la Galerie d’art.



« Les enfants auront des étoiles dans les yeux en découvrant cette exposition, présentée en collaboration avec le Cosmodôme. Ils auront la chance de suivre les traces du père Noël et d’apprendre les rudiments de l’observation des étoiles au moyen d’objets tels que des télescopes, des lunettes astronomiques et des jumelles », a mentionné la vice-présidente de la Commission de la culture, Michèle Murray, présente lors du vernissage.



Depuis des millénaires, le père Noël parcourt le ciel pour remettre des cadeaux aux enfants du monde entier. Les visiteurs vivront toute la magie des Fêtes en surveillant ses activités et en observant comment il peut retrouver son chemin grâce à ses outils de navigation (du sextant au GPS). Ils auront aussi l’occasion de participer à diverses activités créatives (bricolage, fabrication de météorites, conception de décorations de Noël, etc.).



Plusieurs prix à gagner Les enfants sont invités à rédiger une carte de souhaits pour le père Noël ou à réaliser un dessin, puis à le déposer dans la boîte spatiale magique. Ils courront la chance de remporter l’un des dix prix en jeu, dont une fête d’enfants à La Zone, un laissez-passer familial pour une mission virtuelle au Cosmodôme et un forfait familial pour un spectacle jeune public.



Horaire de l’exposition (entrée libre) Du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h Animations spéciales les 9, 10, 16 et 17 décembre, de 10 h à 17 h La Galerie d’art sera fermée les 24 et 31 décembre.



Des visites scolaires et de groupes sont offertes sur rendez-vous